外媒5點分析　天使為何敢開給神鱒史上最大約

▲楚特簽下史上最大約。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

天使開出12年4.3億美元（約132億台幣）與看板球星「神鱒」楚特（Mike Trout）完成續約，儘管楚特有著名人堂等級的身手，但這份合約是北美四大職業運動史上最大約，外媒就提出5點分析，天使為何能夠開出這樣的一份天價合約來綁住神鱒。

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▲普侯斯是天使陣中最失策的合約。（圖／達志影像／美聯社）



根據《ESPN》分析報導，第1點，洛杉磯天使屬於大市場球隊，天使已經連續16年單季破300萬球迷進場，再加上他們簽下一紙到2031年的電視轉播權利金，每年光權利金就能夠進帳1.5億美元。目前陣中合約期限超過2020年的也只有厄普頓（Justin Upton）、普侯斯（Albert Pujols），因此這價碼開給楚特不會有太多的壓力。

▲經過艾普勒的運籌帷幄，天使農場從谷底反彈。（圖／達志影像／美聯社）



第2點，天使農場比起過去強健不少。至從天使總管艾普勒（Billy Eppler）上任後，過去殘破不堪的農場也逐漸養了起來，根據ESPN專欄作家勞爾（Keith Law）分析天使的農場體系，從2016年的全聯盟墊底到2017年的第27名，2018年進步到第19名，今年更是一舉突破前10來到第7名。

▲大谷翔平今年年薪才65萬美元。（圖／路透社）



第3點，天使擁有大谷翔平，儘管大谷今年無法投球，但是天使依舊寄望他在2020年能重返先發輪值，大谷翔平不但能投又能打，並且還相當超值，今年薪水才65萬美元（約2000萬台幣），而且他要在明年賽季結束才有薪資仲裁資格，因此天使在薪資空間上更富彈性。

▲太空人強投柯爾家鄉是洛杉磯。（圖／達志影像／美聯社）



第4點，太空人未來將不會再這麼強勢，與天使同區的競爭對手太空人，已經好幾個賽季主宰美西戰場，不過太空人兩大先發柯爾（Gerrit Cole）、韋蘭德（Justin Verlander）將會在本季結束雙雙成為自由球員，目前也還沒談定凱戈（Dallas Keuchel）本季還走了莫頓（Charlie Morton），這也意味著太空人在下個賽季先發輪值將會來個大洗牌。另外柯爾高中就讀的地區正好臨近天使主場安那罕，對於天使最好痛擊同區勁敵的方式就是今年休賽季將柯爾橫刀奪愛。

第5點，這價碼開給楚特合情合理，楚特身為當代最強的棒球員之一，27歲的他年年都在進化，儘管過去幾年天使戰績不慎理想，但他們應該善用有楚特的優勢打造冠軍級陣容，天使在2002年到2009年曾經6度殺進季後賽，還打過世界大賽，因此這支球隊絕對有衝擊冠軍的實力。