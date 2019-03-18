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中職／統一開幕戰郭源治、謝長亨聊棒球　曾文誠來主持

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▲曾文誠。（圖／統一獅提供）

▲曾文誠。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

中華職棒30年，統一獅主場開幕戰3月24日台南棒球場熱鬧登場，迎接球隊30年榮耀開幕戰，賽前也特別邀請OB選手郭源治及謝長亨回到台南棒球場。

當天球隊也會在賽前場內特別舉辦「榮耀30感謝有你」頒贈儀式，賽前下午3點10分將於台南棒球場戶外舞台，舉辦「榮耀30 統一獅ＯＢ選手TALK聊棒球」活動，邀請郭源治及謝長亨一起跟球迷分享許多好玩、特別的棒球故事。

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當天場外活動主持人，也特別邀請跟獅隊淵源很深的球評曾文誠，一起進行專業又特別的TALK聊棒球活動，曾文誠早期擔任職棒雜誌採訪報導，主要是負責獅隊相關報導及撰寫，當天活動將帶給球迷不一樣的專業訪談，讓球迷一起回味感受早期棒球的許多故事。

統一獅開幕戰邀請郭源治及謝長亨除了見面會外，也特別在舉辦統一獅OB選手簽名會時間，每位ob選手限簽30位，凡15：20前至萊恩酷商品部現場消費單筆金額滿千可兌
換一張摸彩券，滿兩千可兌換兩張，將於15：30於活動舞台區公開抽籤，抽出30位可獲得郭源治簽名會號碼牌一張及30位可獲得謝長亨簽名會號碼牌一張，共計60位球迷可參加簽名會活動。

3月24日統一獅主場開幕戰預售熱賣中，球隊也特別準備「統一獅榮耀30 PROUD應援旗幟」1000支，當天14：00於台南棒球場大門口活動攤位，持當日比賽ibon預售票即可兌換，每張票兌換一支，限量贈送，送完為止，每人每次排隊至多可兌換四支。

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