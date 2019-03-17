中職／膝傷困擾引退　蔡仲南：興農牛讓我看清事實

▲蔡仲南與葉君璋。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

「阿甘」蔡仲南獨特的投球姿勢，讓他進入職棒第3年起深受膝傷所擾，之後大小傷勢不斷，2007年6月13日是他職棒生涯最後一勝，蔡仲南表示，對那一場印象深刻，有看到曙光，但之後自己想做但是真的做不到，才萌生退意，謝謝興農牛提早讓我看清事實。

蔡仲南以特有的投法在國際賽闖出名氣，2002年以最高簽約金600萬元加盟興農牛，新人球季在開幕第2戰擔任先發投手，拿下14勝9敗、防禦率3.49，隔年開季5連勝，單季11勝4敗、防禦率3.89，2004年之後因傷所擾影響表現，2009年球季結束離開興農牛。

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2006年只有在一軍出賽3場，2007年6月13日終於拿到睽違634天的勝投，也是在一軍最後一勝，蔡仲南表示，「受傷復健4、5年很辛苦，比別人訓練多了一些時間，希望可以再延續下去，那一場比賽讓自己有看到曙光，球速有136、137公里，心想還有機會。」

他說：「可是很多身體動作及強度，自己想做但是真的做不到，心想是不是要結束職業生涯，才會有後續的規劃。這段受傷過程中，興農等我很久，沒有興農就沒有辦法延續下來這麼久的生涯。」

蔡仲南表示，「謝謝興農牛當初提早讓我看清事實，鼓勵我當教練，退下來後績來延續生涯發展，傷兵時一直想要復出，但也影響後輩，卡住名額，剛好有機緣先離開，短暫去研究所充窴自己，做好生涯規劃。」