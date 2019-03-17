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「沒人想打延長賽」　巨人投手沙瑪齊加建議增加和局

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▲巨人「鯊魚」沙瑪齊加。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人投手「鯊魚」沙瑪齊加建議取消延長賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

大聯盟近季致力縮短比賽時間，從縮短投球時間與研商減少賽程都有進行討論，而巨人投手「鯊魚」沙瑪齊加（Jeff Samardzija）近期也表達應取消延長賽並加入和局制度的看法，因為他認為沒有選手想打延長賽。

根據《Bay Area News Group》報導，巨人沙瑪齊加認為聯盟沒有選手想打延長賽，更希望能有和局制度。沙瑪齊加表示，「我認為我們不需要延長賽，9局就足夠讓人興奮了，誰會想要打到15局，沒有人喜歡延長賽，球團還要替隔天比賽傷腦筋。」

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沙瑪齊加認為，162場的場次已經足夠讓彼此了解實力，「162場已經夠了，哪支球隊強大家都知道，就讓比賽在9局內結束就好，之後就和局，甚至可以向英超那樣算積分，贏的3分，平手就是1分。」

▲2018世界大賽G3,道奇莫西再見全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018世界大賽道奇與紅襪G3大戰18局寫下最長比賽紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

沙瑪齊加上季因肩傷困擾只出賽10場，拿下1勝5敗，但沙瑪齊加可能不知道，在上季所有場次中有4.5%的場次進入延長賽，巨人寫下11勝10敗勝率達五成二，是21支球隊中勝場最多的球隊，甚至比他們在9局內完賽的62勝79敗寫下的四成三勝率還高。

大聯盟至今對延長賽仍無局數限制，去年世界大賽紅襪與道奇更因此耗時7小時20分鐘大戰18局，創史上最長比賽紀錄，當時主席曾因此考慮在延長賽中讓球員先上一壘的想法，但最後仍強調不會改變延長賽制度。

關鍵字： MLB沙瑪齊加巨人和局
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