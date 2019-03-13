中職／江辰晏投開幕戰或台南首戰先發？黃甘霖17日公布

▲統一獅隊投手江辰晏。（圖／統一球團提供）



記者劉峻誠／嘉義報導

統一獅13日派出江辰晏先發對上中信兄弟萊福力，江辰晏今年春訓狀況好，有機會成為球隊開幕戰先發，不過統一獅總教練黃甘霖表示，要等到17日才會決定，最後到底會由江辰晏還是洋投羅里奇擔任開幕戰先發以及主場首戰先發。

江辰晏去年扛下獅隊開幕戰先發重責大任，主投6局失1分，力克5.2局掉3分的富邦洋投羅力，幫助獅隊旗開得勝。整季去年江辰晏19場出賽、17場先發，拿下8勝4敗，防禦率3.46的成績。

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除了去年好表現，今年春訓狀況也很好，黃甘霖說：「狀況允許的話，很希望他能投這重要的比賽，不過本土我還是希望他能回到主場，在家裡當第一個投手。」但黃甘霖也提到，羅里奇狀況也很好，開幕戰應該會2選1，最終決定在17日會有答案。

去年拿下新人王的施子謙不在開幕戰考量範圍內，黃甘霖說：「他的狀況不是不好，但起步比較慢，而且他還有很多細節要學習，不希望給他壓力。」

談到開幕戰先發，黃甘霖說：「當然要用狀況最好、心理層面條是最好的投手，因為希望在一開始就搶下勝利。」因此目前狀況最好的江辰晏、羅里奇，幾乎可以確定是23日開幕戰先發投手以及24日台南主場首戰投手。