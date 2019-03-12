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中職／桃猿二軍加倍努力！揮棒從停車場練到宿舍頂樓

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▲▼中職,桃猿對統一。林振賢（圖／記者李毓康攝）

▲林振賢。（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／嘉義報導

Lamigo桃猿今年在嘉義縣立棒球場春訓，球員從早訓練到晚，還會自發性的到宿舍頂樓揮棒，二軍總教練林振賢說：「現在職棒這麼競爭，一軍都這麼努力了，二軍當然要加倍努力才能追上。」

▲▼Lamigo桃猿與羅德交流賽第3戰,黃敬瑋。（圖／記者季相儒攝）

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▲黃敬瑋。（圖／記者季相儒攝）

桃猿過去都在屏東春訓，但由於屏東球場整修，春訓及二軍基地都移到嘉義縣，今（12日）在嘉義市立棒球場與富邦悍將進行本季首場官辦熱身賽，一軍球員在桃園備戰與日職羅德交流賽，只有二軍球員留在嘉義，林振賢說：「現在二軍宿舍在故宮南院附近，離球場很近，年輕球員練完後還會自己到頂樓練習揮棒。」

桃猿承租一棟大樓的其中幾層當二軍宿舍，剛開始練習時是在宿舍中庭，後來怕打到人，所以改至地下室，但有人像管理員反應，林振賢說：「因為住戶不知道是球員，去反應有很多年輕人拿著球棒在地下室，不知道在幹嘛，最後我們只好到頂樓練習。」

林振賢認為，現在職棒比以前要競爭，過去沒二軍的時代，球員未必會自主訓練，但現在年輕球員都會自發性的練習，「在團體練習時有教練在看，你練的是教練要的，但自主訓練你就是自己的教練，能練習自己喜歡的部份，短時間的訓練你可能看不到成效，但長時間練習變成習慣，你會慢慢看到效果。」

關鍵字： Lamigo桃猿中職
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