中職／富邦熱身賽！葉君璋首度擔任球評：不要太嚴肅

▲葉君璋。（圖／記者劉峻誠攝）



記者劉峻誠／嘉義報導

富邦悍將前總教練葉君璋目前在球隊球員發展部門工作，與富邦還有1年合約，12日卻出現在嘉義市立棒球場，他笑著回應，自己是來擔任球評的，而這次熱身賽擔任球評，是葉君璋生涯第一次擔任正式球評。

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▲葉君璋在看台上與富邦球員打招呼。（圖／記者劉峻誠攝）



葉君璋目前在球員發展部門，大部分時間不會跟著球隊，主要工作內容是，透過科學、影像、數據的結合，幫助球團分析，或者是幫助受傷球員進行調整，葉君璋說：「目前球團跟台體大合作，他們會幫忙分析球員動作機能檢測，團隊裡還有球團的防護員以及台體大教授。」

「應該是因為這是自己球隊的比賽，所以球團就沒有說什麼，也同意我來當球評」葉君璋表示，自己是接到轉播單位ELEVEN SPORTS的詢問，後來他去詢問公司意見，在富邦球團同意後，他才接下這份工作。

不過葉君璋來到現場後，一直擔心等一下到底該說些什麼，他說：「我自己看電視轉播都會關靜音，所以也不知道球評到底該說什麼」。

葉君璋希望自己能有娛樂、有趣的態度擔任球評，不要太嚴肅，他說：「如果講這球打到游擊防區，游擊手接球傳一壘，這在看電視的人自己看就好，講這些沒有太多意義。」