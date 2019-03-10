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中職／曹竣崵大讚台南球場　高志綱最愛國際賽後的球場

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▲▼ 高志綱、曹竣崵 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲ 高志綱、曹竣崵 。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／台北報導

高志綱、曹竣崵10日出席中職30週年特展活動，談到自己最喜歡的球場，2人都大讚早期台南球場是全台最好的球場，高志綱笑說：「不過要說最喜歡在哪裡比賽，我最喜歡在剛打完國際賽的那個場地比賽。」

曹竣崵先提到，2000年左右的那個年代的環境裡自己最喜歡台南球場，因為那個年代很少有球隊會去認養球場，「每個球員都有一把鑰匙，想去練就去練，那時儘管是除夕夜、大年初一，大家也會練完再回家過年。」

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高志綱笑說：「現在要我不說台南球場，我回去會很難交代。」

「哇！我有這麼好的場地可以好好比賽了。」提到台南球場，高志綱說：「還沒進職棒時，曾經在培訓隊與職棒春訓期間的學長們交手，那時候看到台南球場真的嚇一跳，沒看過台灣有這麼好的場地，草皮就像地毯一樣，紅土也很平整，後來加入統一也很開心，心想。」曹竣崵也回應：「那時台南的草皮設備是全國最好的，大家都很享受在球場裡。」

至於現在，高志綱說：「台南球場還是不錯，不過現在有很多新的球場，也有許多專業人士整理場地，但如果要說最喜歡在哪比賽，那就是剛辦完國際賽的場地。」

原因是，每當舉辦國際賽，市政府一定會花一大筆費用整理場地，像是2013年經典賽，當年大聯盟封館整理場地2個月，高志綱說：「哇！我沒看過洲際這麼好過，不同時期不同場地，往往會帶來不同的想法與感動。」

關鍵字： 台南球場中職統一獅高志綱曹竣崵
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