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墨日交流賽／今永昇太好投無用　墨西哥4比2逆轉日本

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▲▼2017亞洲職棒冠軍爭霸賽,台灣VS日本,今永昇太。（圖／記者季相儒攝）

▲今永昇太。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／綜合報導

日本武士隊為了備戰2020東京奧運，繼台日對抗賽、美日對抗賽後，9日與墨西哥進行交流賽，派出今永昇太對決曼多薩(Luis Mendoza)，此戰日本先發投手今永昇太先發2局，投出4次三振，第2任投手山岡泰輔投2局，送出5K，兩人都無失分，不過好投無用，最後遭到墨西哥逆轉，2比4輸球。

首局上林誠知敲出安打後，西川遙輝選到保送，近藤健介敲出雙殺打，岡本和真選到保送，吉田正尚敲出安打，幫助日本先馳得點。1局下今永昇太展現K攻，連飆出3次三振。

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4局上吉田正尚、中村獎吾接連選到保送，1出局後甲斐拓也敲出安打，日本再下一城。

6局下墨西哥展開反攻，1出局後V.曼多薩（V.Mendoza）選到保送，梅內塞斯（Joey Meneses）、夫阿雷斯（Luis Juarez）接連敲出安打，墨西哥追回1分。

7局下1出局一壘有人時，索利斯（Ali Solis）敲出二壘安打，墨西哥追平比數，再靠羅伯森（Chris Roberson）二壘安打超前。

8局下梅內塞斯敲二壘安打，1出局後克魯茲（Luis Cruz）再敲二壘安打，墨西哥又拿下1分。

關鍵字： 日本墨西哥交流賽日墨交流賽日本武士隊
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