U12世界盃726台南開打　愛爾達獨家轉播

▲第4屆U12亞洲少棒錦標賽，中華奪冠。（圖／記者顏如玉攝）



體育中心／綜合報導

還記得2017年仲夏，與我們一起為中華小將歡呼喝采的感動嗎？第五屆WBSC U12(12歲以下)世界盃少棒賽，即將在今年7月26日到8月4日回到府城台南舉行，中華隊再一次以地主身分歡迎來自五大洲的代表，12支球隊要在全新落成的亞太棒球訓練中心，以球會友、角逐金盃。

愛爾達電視將透過MOD愛爾達體育2台(CH201)、Hami Video及ELTA TV愛爾達電視APP全程轉播本屆賽事，和觀眾朋友們一起為中華小將加油打氣！

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皮卡丘、伊布擔任宣傳大使 鼓勵小將Get On Stage

點燃今夏少棒熱潮，WBSC世界棒壘球總會特別力邀近期即將進軍好萊塢的超人氣神奇寶貝─皮卡丘，以及《精靈寶可夢》另一個非常受歡迎的角色伊布，共同擔任第五屆U12世界盃少棒賽的宣傳大使，並且祭出「Get On Stage！站上舞台，世界就是你的」口號，鼓勵小將們在「東方威廉波特」殿堂爭取榮耀。

愛爾達電視從2011年第一屆U12世界盃少棒賽起即加入轉播行列，與大家一同見證中華隊在天母棒球場以3：2一分差距力克強敵古巴，成為最終冠軍。當年擔任隊長的萬昭清，目前已經加入中華職棒冠軍勁旅Lamigo桃猿，而擔任投手的林鋅杰更在去年6月加盟美國職棒大聯盟的費城費城人隊，展開職業生涯，他們的拚戰精神持續傳承給後面接棒的小學弟，前四屆賽事，中華小將累積一冠三亞成績，展現台灣少棒深厚實力。

中華小將累積一冠三亞 本屆目標終結美國連霸

為了取得第五屆U12世界盃少棒賽的參賽資格，中華隊先在去年八月份舉行的第十屆亞洲少棒錦標賽突破重圍，決賽更是以3：2逆轉強敵韓國，將以亞洲冠軍身分前進世界盃，今年夏天中華隊要在府城迎接韓國、日本，以及美洲代表美國、墨西哥、古巴、委內瑞拉，歐洲代表義大利、捷克，還有大洋洲代表澳洲、非洲代表南非，以外卡身分獲邀參賽的斐濟，進行為期九天的較量，台灣少棒小將們期待能為今年同時要爭取2020東京奧運門票的中華成棒隊，搶先揮出好彩頭，請觀眾朋友鎖定愛爾達轉播，一塊兒為中華小將集氣！

愛爾達U12世界盃少棒賽轉播收看方式：

一、 電視：

- 中華電信MOD

愛爾達體育2台（CH201）

二、 網路/行動平台：

- ELTA TV愛爾達電視app：elta.tv

- Hami Video 線上直播 https://goo.gl/I1d2zi