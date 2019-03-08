中職球員自己決定喜歡的大聯盟隊伍！入札金按比例抽成

▲吳志揚與大聯盟Jim Small國際事業部資深副總裁（圖／記者劉峻誠攝）



記者劉峻誠／台北報導

美職與中職簽署球員協定，未來中職球員可以透過制度化規定赴美發展，若是美職隊伍看到喜歡的中職球員，他們可以與中職進行身份照會，雙方再公佈可以入札的時間。而大聯盟30隊想要爭取中職球員的話，他們必須與球員洽談，而球員有權選擇自己要的隊伍。

吳志揚表示，此份合約即時生效，因此只要符合3年年資，取得國外自由球員資格，大聯盟隊伍現在就可以開始洽談，「基本上每年11月1日至12月5日是入札期限」。

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中職與大聯盟簽訂的協議，與大聯盟與日、韓協定內容相同，球員可以自己與球團談定薪水、福利。入札金額沒有上限，而是按照球員原本薪水，按一定比例決定。

現在的入札制度與過去不同，美職球團不必先進行競標，而是以合約比例抽成作為入札金，各球團都可先和想要的球員進行談約。

在新版入札制度中，日本球團可得的入札金和球員合約總值一同計算，若為大聯盟合約：「合約總值的前2500萬美元，20％的金額為入札金」、「2500萬美元以上到5000萬美元，17.5％的金額為入札金」、「高於5000萬美元以上部分，15％的金額為入札金」，累加後為舊球團可獲得的入札金；若只是小聯盟合約，舊球團則獲得25％的合約金額為入札金，且提出申請後日本球隊不得撤銷申請。

大聯盟、中職職業棒球員轉隊協議摘要有以下13項目：

1、身份照會

2、適用本協定轉隊機制之球員

3、轉隊通知管道

4、轉隊申請期間及必備文件

5、轉隊球員與MLB球團談約期間

6、簽訂契約之報告

7、轉隊費(入札金)

8、轉隊費支付之期限

9、毋庸支付轉隊費之情況

10、談約期間未達成協議之球員再次申請轉隊之限制

11、不當行為之禁止

12、不當行為之懲罰及通知

13、適用法規

14、協議有效期間



