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中職／麥卡貝240場例行賽全程轉播！爪TV新增子母畫面

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▲中職全直播看麥卡貝 爪TV再推新功能 。（圖／麥卡貝提供）

▲中職全直播看麥卡貝！爪TV再推新功能 。（圖／麥卡貝提供）

體育中心／綜合報導

中華職棒30年的精采賽事，麥卡貝網路電視絕不缺席！延續去年運動年的方向，今年麥卡貝在籃球方面，帶來了SBL超級籃球聯賽的直播，在棒球項目方面，完整包辦了職棒30年的240場例行賽。

除此之外，為了提升球迷的觀賽品質，2018年一推出就深受球迷們喜愛的「爪TV」專屬頻道，將推出新功能「子母畫面」，讓球迷能夠在同一視窗關注兩場職棒賽事，不放過每一個精彩時刻的畫面。

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麥卡貝在2018年首度拿下中華職棒四隊的主場賽事網路轉播，獨有的主場氛圍及不同以往的播報風格，獲得廣大球迷的青睞，全年度總觀看人次高達1800萬，整體收視率成長50%以上！

今年將提升平台功能，也規劃在自製的運動影音增加更多不同觀點與視角，也期盼麥卡貝不僅是提供職棒轉播的平台，更能讓球迷們從多元的影片內容，學習到更不一樣的棒球觀點或知識。

麥卡貝轉播中華職棒賽事至今已進入第5個年頭，除了在轉播順暢度有所要求下，也希望加強平台的功能性，讓各隊的球迷們能夠感受到麥卡貝平台的獨特性與進步，也希望麥卡貝在職棒30年所推出的服務，能獲得更多球迷們支持！

關鍵字： 中職麥卡貝
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