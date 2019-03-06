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中職／5投封鎖斗山　鍾承祐、林泓育開轟率猿9比1勝

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▲鍾承祐、林泓育開轟。（圖／桃猿提供）

▲林泓育開轟。（圖／桃猿提供）

記者劉峻誠／綜合報導

Lamigo桃猿6日與韓職斗山熊進行熱身賽，派出尼克斯迎戰柳在裕，桃猿靠著打線發威，加上5投手合力封鎖斗山打線，終場9比1贏球。

▲鍾承祐、林泓育開轟。（圖／桃猿提供）

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▲鍾承祐。（圖／桃猿提供）

1局上1出局後陳晨威敲出安打，藍寅倫選到保送，陳晨威靠著暴投上三壘，林泓育高飛犧牲打，幫助桃猿先馳得點。2局上2出局後，鍾承祐開轟，桃猿再拿分數。3局上2出局後換林泓育開砲，桃猿3比0領先。

4局上斗山換許峻赫登板投球，1出局後郭永維敲出安打，鍾承祐二壘安打攻下1分。5局上斗山再換田昌珉登板，藍寅倫敲出三壘安打，林泓育選到保送，陳俊秀高飛犧牲打攻下1分，廖健富敲出安打，不過在二壘前遭到觸殺，2出局三壘有人時，梁家榮敲出二壘安打，幫助桃猿拿下第6分。

▲尼克斯、翁瑋均、江國謙、賴智垣、洪聖欽。（圖／桃猿提供）

▲尼克斯4局好投。（圖／桃猿提供）

桃猿5局換上翁瑋均登板，尼克斯4局只被敲出4支安打、2次三振，沒有失分。翁瑋均一上場就投出3上3下，還有1次三振。

6局上斗山換上李東源登板，陽耀勳敲出安打，1出局後陳晨威選到保送，代打的余德龍也選到保送，滿壘時嚴宏鈞再獲得保送，擠回三壘上的陽耀勳，代打朱育賢敲出安打，桃猿再攻2分。

▲尼克斯、翁瑋均、江國謙、賴智垣、洪聖欽。（圖／桃猿提供）

▲翁瑋均挨轟掉1分。（圖／桃猿提供）

6局下翁瑋均被全玟哉敲出全壘打，丟1分。江國謙7局下登板，投出3上3下，有2次三振。8局下賴智垣登板也投出3上3下，有1次三振。9局下洪聖欽登板，連飆3K收尾。

▲尼克斯、翁瑋均、江國謙、賴智垣、洪聖欽。（圖／桃猿提供）

▲尼克斯、翁瑋均、江國謙、賴智垣、洪聖欽。（圖／桃猿提供）

▲江國謙、賴智垣、洪聖欽依序登板投出好表現。（圖／桃猿提供）

關鍵字： Lamigo桃猿中職韓職斗山熊
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