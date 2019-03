▲費城人哈波。(圖/達志影像/美聯社)



記者劉峻誠/綜合報導

哈波(Bryce Harper)加入費城人後沒有穿上過去在國民的34號球衣,而是改披3號球衣。過去在費城這座城市,最著名的3號球員就是NBA費城76人的「戰神」艾佛森(Allen Iverson)。

艾佛森在個人的推特上放上哈波3號球衣,「這個號碼未來一定會在費城人退休!」不過他也強調,自己是第一個費城3號代表人物。

哈波過去在國民穿著34號,不過為了致敬原本費城人34號球員哈勒戴(Roy Halladay),哈波選擇其他號碼,他說:「我認為他應該要是最後一個在這裡穿上34號球衣的人,他是我遇過最好的球員之一。」

This number will be retired from the Phillies!!! #illHaveItFirst #SoDope #BryceFan #3 pic.twitter.com/7Yo03jwbiH