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大谷翔平當爸後7支0「看不清球」　教頭擔憂狀態：不太對勁

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平今日以「第一棒指定打擊」的身份先發出場，但4打數未敲出安打，苦吞3次三振。從「陪產假」回歸後的兩場比賽至今，他累計7打數無安打。小熊最終在10局突破僵局靠哈普（Ian Happ）再見安，11比10氣走道奇。

面對小熊隊投手今永昇太，大谷第一打席擊出三壘滾地球，因對手失誤上壘。隨後在兩出局一、二壘有人時，艾德曼（Tommy Edman）擊出3分砲，道奇隊率先得分。

第2打席，大谷在2好2壞時對高的位置滑球出棒但揮空吞下三振。

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第3打席是在第5局，大谷再度揮空外角低滑球，連兩打席吞K。對戰今永累計10打數無安打。

第7局第4打席，球隊落後2分，無人出局一壘有人時，大谷面對第二任投手凱勒（Brad Keller），在滿球數情況下選到保送，擴大了得分機會。接著，道奇隊在無人出局滿壘時靠對方失誤與弗里曼（Freddie Freeman）的適時二壘安打攻下5分逆轉戰局。

8局一出局第5打席，大谷再度揮空三振。

小熊在比賽後段持續追分，塔克（Kyle Tucker）8局擊出2分砲，追至1分差，阿瑪雅（Miguel Amaya）9局下開轟追平，兩隊進入延長賽第10局，哈普10局下敲出再見安，率隊逆轉勝。

大谷的長女於18日（台灣時間19日）誕生，在缺席2場比賽後歸隊，尚未發揮「爸爸之力」，至今累計7打數無安打；本季的打擊成績為打擊率2成64，6支全壘打、8分打點、5次盜壘。

對於大谷翔平的狀況，教頭羅伯斯（Dave Roberts）指出，「他復出後，看球不像以前那麼清楚，或許，他目前的狀態真的有一點點不太對勁。」雖然表情凝重，但他也補充表示，「不過，我對翔平並不太擔心，他會沒事的。只是最近幾場看起來，他的專注力有點不在狀態上。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇隊小熊隊MLB棒球

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