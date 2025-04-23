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古林睿煬再獲達比修有暖心鼓勵！首秀預告影片另藏台味驚喜

記者王真魚／日本北海道報導

就是今天！日本北海道火腿鬥士古林睿煬將迎來日本職棒一軍初先發，這個消息是在4月12日二軍投完之後才獲得通知，對此，他表示，「其實有點振奮人心，有種終於來了，真的來了那種感覺。」

這段時間在二軍等待機會，古林睿煬以正向心態面對，「在二軍會有比較多嘗試，可以有失敗空間，那就多做一點嘗試，為了一軍準備。」

日職初先發是一個開始，古林睿煬直言，第一場出賽確實有它的意義存在，但不會過度放大，「給自己的目標，還是希望一直在上面，把它視為賽季的其中一場。」

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當時在二軍收到升上一軍通知後，達比修有再度透過球團人員為古林睿煬加油打氣，鼓勵他做好原本在做的事，不用為了多做什麼而改變。

再度收到達比修有的暖心問候，古林睿煬直言開心，也感受到火腿的用心，「會覺得球團是認真在關心我這個選手，希望我表現很好，有把我當自己人在看的那種感覺。」

▲▼古林睿煬 。（圖／截自日本北海道火腿官方IG）

▲古林睿煬 。（圖／截自日本北海道火腿官方IG）

對於在日本的生活適應，古林睿煬坦言，「一開始不適應，因為受傷關係，又都很不熟，會覺得好像什麼事做不好，自己有點無助，有點悶，好像自己格格不入，現在之後有在出賽跟著球隊練球就覺得越來越像這裡一份子的感覺。」

「目前適應上都滿習慣的，加上球隊裡面的人，滿溫暖。沒什麼太大適應問題。」古林睿煬說。

能夠以較短時間融入，古林睿煬很感謝高中同窗、現任翻譯高麗諒的陪伴，「真的是多虧有他陪我度過滿emo那段時間，比較困難的階段走過之後，後面到現在，我都覺得慢慢步上軌道順起來，最重要那段時間陪伴，至少有一個熟的人，可以沒有顧慮講所有事情，接住我的情緒。」

為了迎接古林的一軍初登板，火腿隊今天將特別為到場球迷發放「觀戰證明書」。此外，古林前東家統一獅隊也與火腿隊取得賽事公播權，將於台南棒球場舉辦直播派對，讓台灣球迷能共同見證這一重要時刻。

值得一提是，古林睿煬轉戰火腿後，在出場音樂方面挑選了兩首曲目，其中一首是過去統一獅時期，由球團為他量身打造的應援歌曲。

昨晚，火腿隊在社群平台預告古林的日職首秀，「代表台灣球界的投手，值得紀念的初登板比賽，千萬別錯過！」背景音樂正是統一獅時期的出場曲，讓球迷感受到滿滿的「台灣味」。或許今晚，有機會能聽到熟悉旋律再度響起。

▲日職火腿隊古林睿煬與統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

▲日職火腿隊古林睿煬與統一獅總教練林岳平。或許就在今晚，古林睿煬的日職一軍初登板，球迷朋友們有機會在球場中，聽見熟悉的旋律再度響起。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 日本職棒火腿古林睿煬初登板

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