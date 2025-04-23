古林睿煬初登板沿用獅隊出場曲超催淚！隊友失誤也讓球迷快哭了

▲日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／日本北海道報導

日本北海道火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬今晚迎接日職初登板，過去在統一獅時期的出場曲再度響起，讓人感動不已，不過隊友失誤連連，也是讓球迷快哭了。

火腿隊在社群平台預告古林的日職首秀，「代表台灣球界的投手，值得紀念的初登板比賽，千萬別錯過！」背景音樂正是統一獅時期的出場曲，讓球迷感受到滿滿的「台灣味」。

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今夜，古林睿煬在熟悉的統一獅登場曲中走上投手丘，許多球迷高舉「古林」的加油牌為他應援，現場也不乏來自台灣的粉絲。當熟悉的旋律再次響起，不少球迷的眼中不禁泛起淚光，相當感動。

不過，火腿開局就失誤連連，清宮幸太郎先是接球失誤，錯失雙殺機會，捕手吉田賢吾又發生捕逸，古林睿煬失掉3分僅有1分責失。

古林睿煬未此受到影響，自行找回投球節奏，連投2局讓對手6上6下，4局續投在得點圈有人危機時，再連飆2K阻斷對方攻勢。

火腿隊前3局打線陷入沉寂，苦無安打入帳，直到4局下半一出局時，清宮幸太郎擊出全隊首支安打。緊接著，淺間大基也擊出一記漂亮的中外野安打，讓火腿形成一出局一、二壘有人的絕佳得分機會。

然而，命運諷刺的是，點燃希望火苗的清宮最終也成為熄滅攻勢的關鍵。當四棒野村佑希揮棒擊出右外野飛球時，處於二壘的清宮在判斷回壘時機上猶豫不決，未能及時回壘確認，導致被右外野手接殺後傳回內野形成雙殺。火腿原本大有可為的攻勢化為泡影，眼睜睜看著該局攻勢戛然而止，無功而返。

古林睿煬5局續投，被敲出2安，一度遇2出局一二壘有人危機，但仍穩住陣腳，製造滾地球出局。