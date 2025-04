MVP約基奇誇張彈飛挨轟「每球都在演」　美記：多次假摔該罰

No place in the league for this foul Norman Powell committed on Nikola Jokic pic.twitter.com/XYEHAumgmH

記者游郁香/綜合報導

丹佛一哥約基奇(Nikola Jokic)堪稱當今世界最強球員之一,讓金塊即便本季表現起伏不定,仍被視為季後賽強權之一。約基奇在首輪G2繳出26分、12籃板、10助攻的大三元數據,依舊沒能擋下快艇,丹佛以102比105落敗,這位3屆MVP還因為多次「誇張倒地」的動作引來罵聲。

▲金塊一哥約基奇遭快艇球迷與記者質疑多次假摔。(圖/達志影像/美聯社)

此役第3節末段,約基奇低位單打快艇後衛鮑威爾(Norman Powell),雖然約基奇比對方高8吋、重近70磅,卻在一次輕微對抗中誇張倒地,引來大批網友在社群平台上嘲諷,「號稱全聯盟最強的球員,結果每一球都在假摔,真是丟臉。」「哈登與SGA(吉爾吉斯-亞歷山大)靠製造犯規被罵翻,這傢伙明明更誇張10倍。」

諷刺的是,該回合裁判吹判鮑威爾犯規後,約基奇卻兩罰都投丟,快艇球迷立刻高喊,「球不會說謊(Ball don’t lie)!」

