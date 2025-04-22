MVP約基奇誇張彈飛挨轟「每球都在演」　美記：多次假摔該罰

No place in the league for this foul Norman Powell committed on Nikola Jokic pic.twitter.com/XYEHAumgmH — Tomer Azarly (@TomerAzarly) April 22, 2025

記者游郁香／綜合報導

丹佛一哥約基奇（Nikola Jokic）堪稱當今世界最強球員之一，讓金塊即便本季表現起伏不定，仍被視為季後賽強權之一。約基奇在首輪G2繳出26分、12籃板、10助攻的大三元數據，依舊沒能擋下快艇，丹佛以102比105落敗，這位3屆MVP還因為多次「誇張倒地」的動作引來罵聲。

▲金塊一哥約基奇遭快艇球迷與記者質疑多次假摔。（圖／達志影像／美聯社）

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此役第3節末段，約基奇低位單打快艇後衛鮑威爾（Norman Powell），雖然約基奇比對方高8吋、重近70磅，卻在一次輕微對抗中誇張倒地，引來大批網友在社群平台上嘲諷，「號稱全聯盟最強的球員，結果每一球都在假摔，真是丟臉。」「哈登與SGA（吉爾吉斯-亞歷山大）靠製造犯規被罵翻，這傢伙明明更誇張10倍。」

諷刺的是，該回合裁判吹判鮑威爾犯規後，約基奇卻兩罰都投丟，快艇球迷立刻高喊，「球不會說謊（Ball don’t lie）！」

Jokic with an all-time flop



NEVER let a Nuggets fan talk about flopping after seeing this ???? pic.twitter.com/LdzqAxnNGQ — ProblemHD (@ProblemHD_) April 22, 2025

這還不是唯一的爭議畫面。第4節後段，約基奇在與快艇後場招牌哈登（James Harden）輕微碰撞後又再度倒地，再度引發外界質疑他誇大動作影響裁判判決。

快艇記者埃斯納阿沙里（Farbod Esnaashari）直言，「約基奇是當今世界上最強的籃球員，但他在這兩場比賽中多次誇張假摔，應該被聯盟罰款或至少發出警告。」

▲約基奇雖飆出大三元，金塊仍不敵快艇。（圖／達志影像／美聯社）