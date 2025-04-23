模仿曾峻岳流鼻血網友炸鍋！　資深主播蔡明里致歉

▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）



實習記者胡冠辰／綜合報導

資深主播蔡明里昨（22日）晚間因模仿富邦悍將終結者曾峻岳流鼻血而遭球迷炎上；今天上午蔡明里在個人社群粉專發文致歉，強調完全沒有嘲諷曾峻岳的意思。

昨天富邦悍將主場迎戰味全龍的比賽中，9局上半悍將推出曾峻岳關門收尾，曾峻岳被郭天信敲安後突然因為「流鼻血」而暫停投球，經防護員上前處理後再續投，隨後他三振李凱威再製造雙殺，助隊5比2守住勝利。

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賽後蔡明里與棒球網紅史丹利參加節目，史丹利在社群分享蔡明里用衛生紙塞住鼻孔，模仿曾峻岳的照片，該限時動態一發出，馬上遭到球迷炎上。史丹利火速刪文並表示，「對於稍早PO的限動，非常抱歉拿曾峻岳選手流鼻血開玩笑，在這邊鄭重向曾峻岳和富邦球迷致歉，我身為公眾人物應該謹言慎行，對不起讓大家失望了。」

▲蔡明里發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／蔡明里團長）



事主蔡明里今天早上也發文道歉，並強調完全沒有嘲諷曾峻岳的意思，「曾峻岳選手，以及曾選手的支持者們，你們好！昨晚我在緯來的YT客場聊天室節目中，單純只是覺得曾選手在畫面上的模樣可愛，才一時興起摹仿他，完全沒有嘲諷他的意思，但也因此造成許多人的不愉快或誤解，對此，我感到十分抱歉。」

蔡明里補充道，「緯來YT的新節目，基本上就是要跟球迷進行有趣的互動，出發點是希望能夠讓大家一起開心尬聊，如果因為我個人的行為，而讓很多人感到不舒服，甚至牽扯到其他來賓等，那實在非我所願，對我的老東家、對節目團隊，以及來賓史丹利，我也向你們表達歉意。最後，我還是要再次向曾峻岳選手說聲抱歉，也跟曾選手的家人、支持的球迷等，一併說聲抱歉。」