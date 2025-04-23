不斷更新／古林睿煬6局續投挨轟退場　樂天7比0擴大領先

▲日本火腿古林睿煬牛棚練投。（圖／火腿官方IG）

記者王真魚／日本北海道報導

日本北海道火腿鬥士「金孫」古林睿煬迎來日職一軍初登板，今對東北樂天開局就因隊友失誤遇亂流失掉3分，不過2局後回穩，讓對手6上6下。目前比賽進行到3局，樂天3比0領先。

比賽一開始，古林睿煬便因四壞球保送和淺村榮斗的安打讓對方形成1出局一、三壘的局面，隨後法蘭柯的三壘滾地球，三壘手清宮幸太郎發生失誤，樂天先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日媒直指，雖然這是一次強勁的擊球，但原本應該能夠完成雙殺。

隨後，首次以捕手身份先發出場的吉田賢吾又發生捕逸，跑者攻佔二三壘，渡邊佳明擊出滾地球，再讓樂天攻回1分三壘的跑者得以推進。下一棒村林一輝擊出安打，樂天再下一城。

古林睿煬試著回穩，最後製造飛球出局，抓下第3人次。他在2局後回穩，三振首名打者堀内謙伍，雖對中島大輔投出保送，但接連以飛球解決小森航大郎、小深田大翔。

3局上，古林睿煬再讓樂天三上三下，包括對浅村栄斗三振，該局僅花10球，球速最快154公里。

4局上，火腿守備又有狀況，村林一輝擊出一記朝投手丘方向的滾地球，古林睿煬下丘接球，一壘手野村佑希也同時衝上前，造成一壘「鬧空城」無人防守，讓村林成功以內野安打上壘。隨後阿部壽樹敲出一支中間穿越安打，形成無人出局一、二壘有人的大好局面。

堀內謙伍擊出右外野飛球被接殺，但村林一輝趁機推進至三壘。此時古林展現強勁實力，連續三振中島大輔和小森航大郎兩名打者，成功自行化解得點圈的危機。

古林睿煬5局雖被敲出2安，一度遇2出局一二壘有人危機，但仍穩住陣腳，製造滾地球出局。

不過6局上，古林睿煬續投，保送首名打者連抓2人後，連續被擊出3支安打，一口氣又失掉4分，包括遭淺村榮斗擊出3分砲。火腿決定換投。

火腿隊在社群平台預告古林的日職首秀，「代表台灣球界的投手，值得紀念的初登板比賽，千萬別錯過！」背景音樂正是統一獅時期的出場曲，讓球迷感受到滿滿的「台灣味」。

今晚，古林睿煬在熟悉的統一獅登場曲中走上投手丘，許多球迷高舉「古林」的加油標語為他加油，現場也不乏來自台灣的支持者，聽見那熟悉的旋律再次響起，讓人感動不已。

