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紅雀火球男希克斯春訓也飆166公里　單局送出4次三振

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▲▼希克斯有機會成為聯盟最速男代表。（圖／達志影像／美聯社）

▲希克斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

紅雀美國時間5日面對費城人，菜鳥投手希克斯（Jordan Hicks）上場飆速，單局狂飆4次三振，最快球速達到103哩（約166公里）。

22歲的希克斯去年菜鳥年，在大聯盟出賽73場，投了77.2局，送出70次三振。去年5月20日對上費城人，投出105.1英哩的速球，約是169.1公里，不過不是投四縫線直球，而是以伸卡球創下紀錄，他也有新一代火球男的稱號。

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在2018年以前，大聯盟連續7個球季球速最快的都是洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman），去年希克斯升上大聯盟就打破這項紀錄。

雖然現在還在春訓，但希克斯已經在飆速，此戰面對費城人，希克斯在6局面對羅德里奎茲（Sean Rodriguez）投出第一次三振，麥卡臣（Andrew McCutchen）靠著失誤上壘，席古拉（Jean Segura）也吞下三振，2出局後威廉斯（Nick Williams）靠著不死三振上壘，也讓費城人攻佔得點圈，不過希克斯面對霍斯金斯(Rhys Hoskins)再飆三振，化解危機。


 

此戰紅雀共派出6名投手，合力送出16次三振，不過打線沒發揮，終場1比2輸球。

關鍵字： 大聯盟火球男紅雀希克斯三振
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