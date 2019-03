紅雀火球男希克斯春訓也飆166公里　單局送出4次三振

▲希克斯。(圖/達志影像/美聯社)



記者劉峻誠/綜合報導

紅雀美國時間5日面對費城人,菜鳥投手希克斯(Jordan Hicks)上場飆速,單局狂飆4次三振,最快球速達到103哩(約166公里)。

22歲的希克斯去年菜鳥年,在大聯盟出賽73場,投了77.2局,送出70次三振。去年5月20日對上費城人,投出105.1英哩的速球,約是169.1公里,不過不是投四縫線直球,而是以伸卡球創下紀錄,他也有新一代火球男的稱號。

在2018年以前,大聯盟連續7個球季球速最快的都是洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman),去年希克斯升上大聯盟就打破這項紀錄。

雖然現在還在春訓,但希克斯已經在飆速,此戰面對費城人,希克斯在6局面對羅德里奎茲(Sean Rodriguez)投出第一次三振,麥卡臣(Andrew McCutchen)靠著失誤上壘,席古拉(Jean Segura)也吞下三振,2出局後威廉斯(Nick Williams)靠著不死三振上壘,也讓費城人攻佔得點圈,不過希克斯面對霍斯金斯(Rhys Hoskins)再飆三振,化解危機。

Me seeing that Alex Reyes still isn't in: "Ugh, this is getting annoying."



*Jordan Hicks throws 103mph with life*



Me: "This will do." pic.twitter.com/APo82xq4Iy