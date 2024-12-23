LG球員酒駕躍上國際版面　韓媒：國家級醜聞

▲2024年世界12強棒球賽韓國隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「這成何體統？」當韓職LG選手酒駕醜聞躍上日本媒體後，韓媒《OSEN》對此感到羞愧，直呼是「國家級醜聞」。

日本棒球專業媒體《Full Count》於22日以「韓國棒球界氾濫的事件，過去大球星也...」為題，報導了LG雙子隊二軍選手因酒駕遭到處分的消息。

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韓國職棒LG雙子隊的內野手21歲金裕民（音譯）因酒駕被查獲，遭到KBO禁賽一年處分。韓國棒球界發生的問題引起各界關注。

據LG球團表示，金裕民於17日晚間11點30分左右因酒駕被警方查獲。金裕民於19日向球團主動報告此事，LG在確認事實後通報KBO。KBO於三天後的20日宣布：「金裕民因達到吊銷駕照標準，依據規約第151條『損害品性行為』，給予一年禁賽處分。」

金裕民是德壽高中畢業，在2021年新人選秀會上被LG以第二輪第7順位選中的內野手，生涯僅在二軍出賽188場，尚未有一軍出賽紀錄。

今年LG球團成員的酒駕事件並非首次。今年7月，崔承俊教練酒後駕駛並拒絕警方酒測，遭到球團解約。9月時，潛力新秀李相永也發生酒駕追撞事故，當時血液酒精濃度達到吊銷駕照標準。李相永於13日遭KBO處以一年禁賽處分，而就在處分後四天，金裕民又酒後開車。

《Full Count》指出：「LG不僅在7月發生崔承俊教練拒絕酒測遭現行犯逮捕事件，9月又爆發李相永酒駕被查獲。KBO聯盟的酒駕問題不僅限於LG。樂天巨人隊投手金度奎在11月因酒駕被查獲，遭處以70場出賽禁賽處分。此外，前匹茲堡海盜隊內野手姜正浩曾三次因酒駕被逮捕，導致選手生涯中斷。」

LG球團發表正式道歉聲明：「對於金裕民選手酒駕一事，向球迷致上深切歉意。儘管球團持續對球員進行關於職棒選手社會責任與態度的特別提醒和教育，卻仍然發生這次事件，我們感到無比震驚和困惑。」聲明還表示：「球團深刻反省此次事件的責任，並將虛心接受球迷的任何批評和指教。我們將在徹底反省中重新檢視球員教育管理的不足之處，採取強力措施防止類似事件再次發生。」