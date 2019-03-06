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中職／LamiGirls再添新成員！電眼甜心女大生菲菲加入

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▲LamiGirls菲菲。（圖／Lamigo桃猿提供）

▲LamiGirls菲菲。（圖／Lamigo桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿隊今日宣布旗下專屬啦啦隊LamiGirls第四位新成員就是來自於臺北的電眼甜心女大生李恩菲AVIVA，暱稱「菲菲」，LamiGirls成為她2019年的新挑戰。

身高166公分、體重48公斤的菲菲平時興趣喜歡攝影、跳舞加唱歌。還在就讀化妝品應用系的菲菲從國中就研習臺灣戲曲學院到大二，學生時期參與多次國慶日表演，表演經驗慢慢累積。

大一接觸廣告，曾跟明星一起拍啤酒廣告，累積很多廣告作品，在眾多廣告當中都是擔任女主角，最讓菲菲印象深刻的廣告經驗是吊鋼絲、跳水甚至托艇划船，是一個非常有挑戰力的廣告，令大家印象深刻。也因為頻頻出現在各大廣告，GQ專欄也熱烈報導菲菲（最想與她對望十秒的女生），大二參加善耕大使，菲菲到處做公益，也有出EP，歌名飛翔。

 喜歡冒險熱愛運動的菲菲，非自己跳過高空彈跳不可，任何的挑戰都不害怕，只怕沒有盡力。對於能夠參與Lamigo球團專業經營的啦啦隊工作，菲菲説：「想要做的事情，我都會努力去實現，不管結局如何，有努力過至少不會後悔」菲菲很有精神地說：「我第一次擔任啦啦隊工作，我會努力！」

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 　 菲菲在3月8日至10日的春訓將正式亮相，並參加3月10日的春訓同樂會，與大家互動。全猿主場3月23日開幕戰就是菲菲擔任啦啦隊的處女秀，在桃園陪10號隊友一起寫人生日記，與10號隊友一起歡唱、一起征服對手！

關鍵字： Lamigo桃猿中職 LamiGirls
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