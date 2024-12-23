運動雲

>

攻城獅簽下「國際賽殺手」達爾　對上中華男籃2戰場均36分9籃板

▲▼「國際賽殺手」達爾降臨攻城獅。（圖／新竹攻城獅提供）

▲「國際賽殺手」達爾降臨攻城獅。（圖／新竹攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團今（23）日宣布洋將達爾（Dar Tucker）正式加盟。現年36歲的達爾，身高193公分、體重102公斤，場上位置為得分後衛，將披88號戰袍。達爾來自美國密西根州，自2016年起成為約旦男籃國家隊歸化球員，他曾在NBA發展聯盟、法國乙級聯賽、巴西頂級聯賽、阿根廷頂級聯賽、黎巴嫩頂級籃球聯賽等聯盟出賽。

達爾是位攻擊手段豐富且全能的進攻終結者，曾在2015年NBA發展聯盟單場攻下58分、12籃板，並在16-17賽季在阿根廷頂級聯賽以場均21.9分、6.9籃板、2.7助攻囊括各大獎項，包含年度MVP、最佳洋將、得分王等獎項。上賽季達爾則是效力於黎巴嫩頂級籃球聯賽的貝魯特俱樂部，場均拿下17.2分、6.2籃板、2.4助攻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在國際賽部分，達爾代表約旦男籃國家隊征戰FIBA國際賽事超過40場，每屆賽會平均可繳出19.6分、6.3籃板、2.6助攻的優異數據。值得一提的是，達爾於2016年亞洲挑戰賽、2022年亞洲盃曾對戰中華隊，此兩場賽事平均攻下36分、9籃板、3.5助攻，帶領約旦隊擊敗中華隊，是名符其實的「國際賽殺手」。

除了場上表現優異外，達爾的領袖氣質也備受多位教練肯定。在2016年加入約旦國家男籃後，透過刻苦耐勞的訓練以身作則，並將正能量傳遞給每一位隊友。

時任約旦男籃國家隊總教練達格拉斯(Sam Daghlas)盛讚，「他是一名責任感十足的領袖，一肩扛起國家隊重任，幫助約旦男籃度過最艱困的時期！」

達爾已於上週抵達台灣，並正式投入團隊訓練，最快將於本週末在攻城獅主場展開首秀。達爾興奮表示，「跟威森教練已經合作多年，我非常熟悉他的體系，我們過去的合作經驗肯定會是一大助力，讓我更快速融入攻城獅團隊，我也會將教練在意的細節分享給每一位隊友，很期待在主場與各位獅紫軍見面。」

總經理張樹人表示，「威森總教練加入後，我們需要快速建立教練要求的攻防體系，且需要一位熟悉教練體系的領袖球員。在比較多位小洋將後，我們決定選擇達爾。由於達爾與威森總教練已有多年合作默契，且教練十分讚賞達爾的領導能力！」

談到自己的球風，達爾說，「身為一位資深球員，我非常珍惜每一次訓練、出賽的機會，只要上場我就是全力以赴，透過行動來影響整個團隊。我的角色除了為球隊帶來正能量以外，我會不斷地協助教練團，傳授更多經驗給年輕球員。」

關鍵字： TPBL新竹攻城獅達爾Dar Tucker

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

郭建霖沒獲續約　傳陳品捷重返富邦悍將

郭建霖沒獲續約　傳陳品捷重返富邦悍將

大烏龍！UBA聯賽台師大「穿錯球衣」　健行20比0不戰而勝

大烏龍！UBA聯賽台師大「穿錯球衣」　健行20比0不戰而勝

曾頌恩祝福陳子豪「對我們不要打太遠」　有意繼承「1號黃衫」

曾頌恩祝福陳子豪「對我們不要打太遠」　有意繼承「1號黃衫」

訓練好夥伴轉戰桃猿送祝福　陳冠偉：呂詠臻聰明自主

訓練好夥伴轉戰桃猿送祝福　陳冠偉：呂詠臻聰明自主

魔獸又要結婚了！未婚妻是饒舌歌手　他5個孩子的媽都不同人

魔獸又要結婚了！未婚妻是饒舌歌手　他5個孩子的媽都不同人

特攻PS女孩貴貴哭了　賽前舞「希望之火」盼傳正面力量

特攻PS女孩貴貴哭了　賽前舞「希望之火」盼傳正面力量

紅到新加坡！「少棒人氣王」江坤宇：好多小球員比我大隻

紅到新加坡！「少棒人氣王」江坤宇：好多小球員比我大隻

鈴木一朗揭露「早餐咖哩傳說」真相：一年最多吃80次

鈴木一朗揭露「早餐咖哩傳說」真相：一年最多吃80次

和歌山青少棒教頭是郭泰源前隊友　大讚「Kaku桑」：酒量很好

和歌山青少棒教頭是郭泰源前隊友　大讚「Kaku桑」：酒量很好

快訊／林書豪和教頭批裁判共被罰10萬　國王發聲明力挺曝下一步

快訊／林書豪和教頭批裁判共被罰10萬　國王發聲明力挺曝下一步

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

郭建霖沒獲續約　傳陳品捷重返富邦悍將

大烏龍！UBA聯賽台師大「穿錯球衣」　健行20比0不戰而勝

曾頌恩祝福陳子豪「對我們不要打太遠」　有意繼承「1號黃衫」

訓練好夥伴轉戰桃猿送祝福　陳冠偉：呂詠臻聰明自主

魔獸又要結婚了！未婚妻是饒舌歌手　他5個孩子的媽都不同人

特攻PS女孩貴貴哭了　賽前舞「希望之火」盼傳正面力量

讀者回應

﻿

熱門新聞

1郭建霖沒獲續約　傳陳品捷返富邦

2烏龍！台師大穿錯球衣　健行不戰而勝

3曾頌恩祝福陳子豪　有意繼承1號

4陳冠偉：呂詠臻聰明自主

5魔獸又要結婚了！未婚妻是饒舌歌手

最新新聞

1味全龍各隊戰力外名單鎖定投手

2味全給兄弟的保護名單這兩天繳交

3衛少近3戰場均近20分還守死對手

4LG球員酒駕　韓媒：國家級醜聞

5白襪有意佐佐木朗希　井口資仁牽線

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

蹦闆嗆統神「等著來送吧！」　豪語：4回合KO，拜託別棄權

旅日好手孫易磊返母校　清宮幸太郎讚東園國小設施很厲害

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

統神回擊蹦闆「鍛鍊在嘴巴上」　對重拳超自信：他吃不了2下！

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

【太辣惹】拳上2024舉牌女郎辣翻網 #妙智 #大魯味 成話題焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366