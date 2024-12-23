攻城獅簽下「國際賽殺手」達爾　對上中華男籃2戰場均36分9籃板

▲「國際賽殺手」達爾降臨攻城獅。（圖／新竹攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團今（23）日宣布洋將達爾（Dar Tucker）正式加盟。現年36歲的達爾，身高193公分、體重102公斤，場上位置為得分後衛，將披88號戰袍。達爾來自美國密西根州，自2016年起成為約旦男籃國家隊歸化球員，他曾在NBA發展聯盟、法國乙級聯賽、巴西頂級聯賽、阿根廷頂級聯賽、黎巴嫩頂級籃球聯賽等聯盟出賽。

達爾是位攻擊手段豐富且全能的進攻終結者，曾在2015年NBA發展聯盟單場攻下58分、12籃板，並在16-17賽季在阿根廷頂級聯賽以場均21.9分、6.9籃板、2.7助攻囊括各大獎項，包含年度MVP、最佳洋將、得分王等獎項。上賽季達爾則是效力於黎巴嫩頂級籃球聯賽的貝魯特俱樂部，場均拿下17.2分、6.2籃板、2.4助攻。

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在國際賽部分，達爾代表約旦男籃國家隊征戰FIBA國際賽事超過40場，每屆賽會平均可繳出19.6分、6.3籃板、2.6助攻的優異數據。值得一提的是，達爾於2016年亞洲挑戰賽、2022年亞洲盃曾對戰中華隊，此兩場賽事平均攻下36分、9籃板、3.5助攻，帶領約旦隊擊敗中華隊，是名符其實的「國際賽殺手」。

除了場上表現優異外，達爾的領袖氣質也備受多位教練肯定。在2016年加入約旦國家男籃後，透過刻苦耐勞的訓練以身作則，並將正能量傳遞給每一位隊友。

時任約旦男籃國家隊總教練達格拉斯(Sam Daghlas)盛讚，「他是一名責任感十足的領袖，一肩扛起國家隊重任，幫助約旦男籃度過最艱困的時期！」

達爾已於上週抵達台灣，並正式投入團隊訓練，最快將於本週末在攻城獅主場展開首秀。達爾興奮表示，「跟威森教練已經合作多年，我非常熟悉他的體系，我們過去的合作經驗肯定會是一大助力，讓我更快速融入攻城獅團隊，我也會將教練在意的細節分享給每一位隊友，很期待在主場與各位獅紫軍見面。」

總經理張樹人表示，「威森總教練加入後，我們需要快速建立教練要求的攻防體系，且需要一位熟悉教練體系的領袖球員。在比較多位小洋將後，我們決定選擇達爾。由於達爾與威森總教練已有多年合作默契，且教練十分讚賞達爾的領導能力！」

談到自己的球風，達爾說，「身為一位資深球員，我非常珍惜每一次訓練、出賽的機會，只要上場我就是全力以赴，透過行動來影響整個團隊。我的角色除了為球隊帶來正能量以外，我會不斷地協助教練團，傳授更多經驗給年輕球員。」