運動雲

> >

日職／首度打滿全場終結安打荒　王柏融2安、2打點

ETtoday運動雲

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／綜合報導

北海道日本火腿鬥士6日與千葉羅德交手，王柏融擔任火腿先發第5棒、指定打擊，首打席就敲出安打，終結回到日本本州後連5打席沒安打窘境，這場比賽王柏融單場雙安，還有高飛犧牲打、2分打點表現。過去10場比賽王柏融都在第2、3打席後退場，這場比賽也是王柏融加入日職以來，首度打滿全場。

王柏融加入日職後，在春訓前8場都有安打，18打數11安打，包含3支二壘安打、1支三壘安打、1發全壘打，表現相當驚人。

請繼續往下閱讀...

在沖繩的官辦熱身賽中，王柏融也有2打數1安打的表現。不過回到日本本州後，王柏融連續2戰在北海道札幌巨蛋先發4棒，一共5打數沒有建樹。

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

6日火腿在二軍的鎌谷球場出戰千葉羅德，1局上就丟2分的火腿，1局下立刻追分，王柏融2出局後敲出安打，終結5打數無安打，接著大田泰示也敲安打，不過火腿攻勢沒有延續。

3局下雙方戰成3比3平手，1出局二壘有人，王柏融打出三壘界外飛球遭接殺。5局下2出局後，王柏融打出三壘滾地球遭刺殺。

6局下火腿靠著大田泰示開轟超前，7局下1出局滿壘，王柏融敲出左外野深遠飛球，形成高飛犧牲打，幫助火腿再添保險分。不過羅德8局上攻下7分逆轉，9局下一二壘有人，王柏融敲出安打，終場火腿就以7比10輸球。

目前王柏融在春訓累計27打數13支安打，打擊率4成81。在日職官辦熱身賽11打數3安打，打擊率2成73。

關鍵字： 日職北海道火腿王柏融
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

推薦閱讀

紅雀大演三振秀！新人弗拉赫提連飆7K　K暈費城人

紅雀火球男希克斯春訓也飆166公里　單局送出4次三振

中職／LamiGirls再添新成員！電眼甜心女大生菲菲加入

林子偉敲追平轟！單局雙安3打點　率紅襪8比4逆轉國民

熱門新聞

中職／LamiGirls再添新成員！電眼甜心女大生菲菲加入

林書豪在哈登身上賠犯規還被抄球　大鬍子後撤三分賞暴龍2連敗

又分心出現眼神防守　庫茲馬怒推詹皇去對位

葛雷自爆被洋基逼丟滑球　被改造成田中將大導致成績變爛

CBA／林志傑13分遭畢斯利踢頭　熊抱和好廣東拉尾盤奪勝

計程車上聽到Kobe「不認識他」　林書豪：菜鳥季對戰好幾次

讀者回應

﻿

最新新聞

1大同三拍子李冠儒　將報中職選秀

2踢球女孩兒　大武陳瑋琪要學習分球

3極速超跑攜手彰師大跆拳道前進2020奧運

4蔣智賢火哥開轟無用　獅打爆悍將

5歐美強力打法　蘇柏亞淬煉耐心

熱門新聞

1電眼甜心女大生菲菲入LamiGirls

2豪哥低迷　哈登後撤三分賞暴龍2連敗

3庫茲馬怒推詹皇去防守

4葛雷自爆被洋基「逼迫」丟滑球　

5林志傑轟13分遭畢斯利踢頭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高志綱流淚告別球員生涯　不會舉辦引退儀式

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366