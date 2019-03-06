日職／首度打滿全場終結安打荒　王柏融2安、2打點

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／綜合報導

北海道日本火腿鬥士6日與千葉羅德交手，王柏融擔任火腿先發第5棒、指定打擊，首打席就敲出安打，終結回到日本本州後連5打席沒安打窘境，這場比賽王柏融單場雙安，還有高飛犧牲打、2分打點表現。過去10場比賽王柏融都在第2、3打席後退場，這場比賽也是王柏融加入日職以來，首度打滿全場。

王柏融加入日職後，在春訓前8場都有安打，18打數11安打，包含3支二壘安打、1支三壘安打、1發全壘打，表現相當驚人。

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在沖繩的官辦熱身賽中，王柏融也有2打數1安打的表現。不過回到日本本州後，王柏融連續2戰在北海道札幌巨蛋先發4棒，一共5打數沒有建樹。

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）



6日火腿在二軍的鎌谷球場出戰千葉羅德，1局上就丟2分的火腿，1局下立刻追分，王柏融2出局後敲出安打，終結5打數無安打，接著大田泰示也敲安打，不過火腿攻勢沒有延續。

3局下雙方戰成3比3平手，1出局二壘有人，王柏融打出三壘界外飛球遭接殺。5局下2出局後，王柏融打出三壘滾地球遭刺殺。

6局下火腿靠著大田泰示開轟超前，7局下1出局滿壘，王柏融敲出左外野深遠飛球，形成高飛犧牲打，幫助火腿再添保險分。不過羅德8局上攻下7分逆轉，9局下一二壘有人，王柏融敲出安打，終場火腿就以7比10輸球。

目前王柏融在春訓累計27打數13支安打，打擊率4成81。在日職官辦熱身賽11打數3安打，打擊率2成73。