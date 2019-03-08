簽署合作協議！大聯盟：得到台灣許多幫助、重視台灣技術

▲吳志揚與Jim Small 。（圖／記者劉峻誠攝）



記者劉峻誠／台北報導

中職8日與大聯盟簽署球員協定，未來中職球員想要赴美挑戰大聯盟有了制度化的規定，美國職棒大聯盟 Jim Small國際事業部資深副總裁表示，這代表大聯盟對中職技術的重視。

Jim Small說：「這份協定內容與日職、韓職類似，再度證明大聯盟對中職技術的高度重視。」

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過去台灣球員要赴美發展，大多都是畢業後直接與美職簽約，不過未來可以先在中職發展，打了3年後，取得旅外自由球員資格，並獲得大聯盟隊伍肯定後再赴美。

Jim Small表示：「過去大聯盟受到台灣很多幫助，包括10年之前的王建民，還有接下來在台灣舉辦的活動、比賽，都獲得台灣球迷支持。」

協議簽署完成後，Jim Small說：「這對中職、美職以及球員來說都是個管道，讓想到美國追求夢想的球員更有機會。」

大聯盟、中職職業棒球員轉隊協議摘要有以下13項目：

1、身份照會

2、適用本協定轉隊機制之球員

3、轉隊通知管道

4、轉隊申請期間及必備文件

5、轉隊球員與MLB球團談約期間

6、簽訂契約之報告

7、轉隊費(入札金)

8、轉隊費支付之期限

9、毋庸支付轉隊費之情況

10、談約期間未達成協議之球員再次申請轉隊之限制

11、不當行為之禁止

12、不當行為之懲罰及通知

13、適用法規

14、協議有效期間