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中職／富邦上半季主場門票16日預售　5大主題日強勢登場

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▲富邦悍將2019主場票價 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲富邦悍將2019主視覺 。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

中華職棒大聯盟2019年賽事即將開打，球迷們期待已久的棒球季也準備展開！富邦悍將主場賽事於4/5登場，上半季門票預售將在3/16於FamiTicket全網購票網及全家FamiPort機台開始預售。同步公開年度主視覺，呼應「All Grit」年度口號，畫面集合選手們全神貫注的瞬間，傳達富邦悍將全力拚戰的決心。

悍將家人們的職棒球季就像是座圍繞著悍將城堡的主題樂園，有著各式各樣的主題遊樂關卡，創造出繽紛的歡樂氛圍，處處有驚喜，等待球迷進場發掘寶藏。上半季規劃五檔精彩絕倫的主題日活動，邀請家人們悍我們一起共享主題樂趣。首波推出的「家年華」主題日於4/5-7率先登場，2019年最初的主場賽事將成為悍將家人們的Welcome Party，精心策畫的活動內容邀請球迷們一起回家比賽，也是搶先感受球場全新軟硬體進化的最佳時機！

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▲富邦悍將2019主場票價 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲富邦悍將2019主場票價 。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將2019年度口號「All Grit」，主要傳達全力以赴、奮力拚戰的精神，延續此概念4/27-28日推出「重裝上陣」主題日，精彩的賽前表演與球員們拚戰精神的具體呈現，邀請球迷們一同到現場與我們並肩作戰，Fighting到底！當然打一場漂亮的仗，精良的裝備更是不可或缺，本檔活動也將推出全新主題球衣與周邊商品，讓球迷與球員一起重裝上陣、奪得佳績！誰是你的看球最佳夥伴？是家人？三五好友？還是好閨蜜呢？5/11-12日將推出「Besties閨蜜日常」主題日活動，規劃一系列閨蜜行程與專屬席位，讓一起進場看球的你們和妳們，無論是女閨蜜還是男閨蜜，都能共享甜蜜的看球時光。

全新企劃！5/25-26日將登場的是「飢餓遊戲」主題日，首次結合遊戲關卡與美食體驗，要帶給球迷全新的場邊樂趣，吃飽看爽滿載而歸！。此外，許多球迷對2018年「XVIII」主題日的「悍將中學」都記憶猶新，今年將擴大以「悍將中學運動會」為主軸，於6/15-16日推出全新加強版「XVIII」主題日活動。

富邦悍將2019年主場例行賽上半季門票於3/16 (六) 中午12:00起全面預售，平日內野全票售價$350元、半票售價$250元；平日外野自由席統一售價$200元；假日內野熱區售價$500元；假日非熱區全票售價$450元、半票售價$350元。2019上半季預售票將於FamiTicket全網購票網及全家FamiPort機台提供購買服務，歡迎鐵悍家人們提早規劃看球行程，一起進場應援作為悍將的最強後盾。

關鍵字： 富邦悍將主場新莊球場主題日
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