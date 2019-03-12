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中職／沒想過20年後龍魂再現　葉君璋看頂新：真的有興趣

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▲▼中職富邦悍將新莊開幕戰對桃猿,富邦悍將,葉君璋。（圖／記者季相儒攝）

▲葉君璋。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／嘉義報導

前富邦悍將總教練葉君璋從味全龍展開球員生涯，但味全龍1999年解散，也讓葉君璋等球員必須加入其他隊伍，沒想到20年後解散味全龍的頂新集團竟然要重組味全龍，讓龍魂再現於中華職棒，葉君璋說：「真的是完全沒有想到。」

去年在富邦擔任總教練的葉君璋，今年執行合約的選擇權，續留富邦悍將，今年待在球員發展部門，幫助球隊分析、球員調整，葉君璋與富邦還有1年合約，談到合約結束後的計畫，葉君璋說：「還沒有想，現階段就做好該做的工作」。

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「這是一件好事，能越多對當然越好」看到味全龍即將復出的消息，葉君璋認為，這對於台灣棒球發展是好事，能夠讓更多球員或者棒球相關工作的人有發展機會。

葉君璋說：「你不覺得有職業聯盟的國家，如果只有4隊怪怪的嗎？4隊真的太少了，如果有國外的人問，你們國家有職業聯盟嗎？有幾隊？你回答4隊，然後要打120場，他一定會感到驚訝，有新球隊加入，至少讓台灣更有像樣的規模，要不然只有4隊真的很可惜。」

過去中職選秀，往往有上百人報名，但真正有機會進入職棒隊伍的只有30多人，而每隊又都要淘汰多人，葉君璋認為，職棒真的需要有更多企業支持。

在頂新宣布重組味全龍後，「三董」魏應充到處尋找球場，也在個人臉書專頁貼出場勘斗六、澄清湖球場的照片，葉君璋說：「真的有興趣會看得出來他有不一樣的動作，他會實際去看場地，看起來應該是真的對棒球有興趣。」

關鍵字： 葉君璋中職富邦悍將味全龍
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