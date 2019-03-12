運動雲

> >

中職／學長們漸漸不搖頭　戴培峰找到與投手搭配方式

ETtoday運動雲

▲▼富邦U-18明日之星大賽，白隊戴培峰。（圖／記者林敬旻攝）

▲戴培峰。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／嘉義報導

富邦悍將12日官辦熱身賽首戰面對Lamigo桃猿，帶林宥穎、戴培峰、林志洋、蔡友達等4名捕手比賽，去年「狀元」戴培峰首度穿著富邦悍將球衣在正式比賽上陣，談到目前適應職棒狀況，戴培峰說：「剛開始跟學長們搭配，學長都一直搖頭，現在已經慢慢找到跟學長們搭配的方式。」

剛加入職棒的戴培峰以為職業球隊較要求自律，但加入後才發現，原來教練也是盯得很緊，且與青棒所需的東西不同，因此在技術訓練上教的也不一樣。

請繼續往下閱讀...

由於富邦有許多捕手，大家都是輪流上場，此戰是戴培峰第3度在春訓比賽蹲捕，他說：「守備方面，慢慢找到跟學長搭配的方式，但打擊是久久才上去打，所以還要慢慢調整。」

青棒與職棒引導投手的方式哪裡不同？戴培峰說：「青棒我蹲1年、2年就是學長，所以學弟會聽我引導，而且大部分是教練配球，但這邊的學長都很有經驗，也都有自己的想法，剛開始都要去了解學長們的習性。從一開始一直搖頭，到現在已經很少搖頭。」

戴培峰認為，若是掌握投手投球習性，讓自己與投手想法一致，對於比賽的幫助很大。

目前富邦在官辦熱身賽有4名捕手，戴培峰有機會開季就在一軍，不過他說：「不知道現在帶4個，開季是否就會帶4個，一切都看教練團的任務分配。」

關鍵字： 富邦悍將中職戴培峰
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

推薦閱讀

中職／桃猿二軍加倍努力！揮棒從停車場練到宿舍頂樓

中職／沒想過20年後龍魂再現　葉君璋看頂新：真的有興趣

中職／富邦熱身賽！葉君璋首度擔任球評：不要太嚴肅

中職／桃猿二軍應戰富邦熱身賽　史博威先發對索沙

熱門新聞

徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

勇士末節崩盤敗給爐主太陽　柯爾疑飆髒話罵「我受夠格林」

威廉波特戰友打職棒　歐晉坦言：從小成名壓力大

暴龍輸騎士還傷了羅瑞、格林　伊巴卡出拳恐被禁賽3到5場

林書豪砍超遠三分近3戰外線11投4中　有望對湖人先發？

伊巴卡鎖喉遭驅逐、林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

讀者回應

﻿

最新新聞

1索沙飆速151　林哲瑄開轟率邦4比1猿

2中學五人南區冠軍爽文落分組第二

3高國麟內、外野兼修求機會

4中學五人高雄自辦假日聯賽增經驗

5中學五人制國男組全國8強出爐

熱門新聞

1【獨家】徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

2勇士主帥疑飆髒話罵「我受夠格林」

3少棒就出名　歐晉坦言：壓力大

4暴龍傷了羅瑞　伊巴卡恐被禁賽3到5場

5豪哥砍超遠三分　有望對湖人先發？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366