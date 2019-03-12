中職／學長們漸漸不搖頭　戴培峰找到與投手搭配方式

▲戴培峰。（圖／記者林敬旻攝）



記者劉峻誠／嘉義報導

富邦悍將12日官辦熱身賽首戰面對Lamigo桃猿，帶林宥穎、戴培峰、林志洋、蔡友達等4名捕手比賽，去年「狀元」戴培峰首度穿著富邦悍將球衣在正式比賽上陣，談到目前適應職棒狀況，戴培峰說：「剛開始跟學長們搭配，學長都一直搖頭，現在已經慢慢找到跟學長們搭配的方式。」

剛加入職棒的戴培峰以為職業球隊較要求自律，但加入後才發現，原來教練也是盯得很緊，且與青棒所需的東西不同，因此在技術訓練上教的也不一樣。

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由於富邦有許多捕手，大家都是輪流上場，此戰是戴培峰第3度在春訓比賽蹲捕，他說：「守備方面，慢慢找到跟學長搭配的方式，但打擊是久久才上去打，所以還要慢慢調整。」

青棒與職棒引導投手的方式哪裡不同？戴培峰說：「青棒我蹲1年、2年就是學長，所以學弟會聽我引導，而且大部分是教練配球，但這邊的學長都很有經驗，也都有自己的想法，剛開始都要去了解學長們的習性。從一開始一直搖頭，到現在已經很少搖頭。」

戴培峰認為，若是掌握投手投球習性，讓自己與投手想法一致，對於比賽的幫助很大。

目前富邦在官辦熱身賽有4名捕手，戴培峰有機會開季就在一軍，不過他說：「不知道現在帶4個，開季是否就會帶4個，一切都看教練團的任務分配。」