太空人小氣加薪120萬台幣　布萊格曼好失望

▲布萊格曼。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

太空人明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）上季表現不俗，但只獲得4萬1500美元約台幣120多萬元的加薪，年薪64萬500美元，讓他公開表示對球團非常失望。「我感覺上個球季繳出超值的表現，我感到非常失望。」

2018球季布萊格曼大爆發，不僅在美聯MVP票選排第五，更繳出31轟、103打點、51支二壘安打，上壘率也有3成94，長打率5成32，整體數據非常亮眼。安打、二壘安打、全壘打、打點以及保送等數據，在太空人都排全隊第一。

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此外，布萊格曼也因為敲出致勝全壘打而獲選明星賽MVP。「我能理解這都是商業行為，但我認為好的生意操作，是要讓表現好的球員開心，讓他感覺到被球隊需要，希望他在這裡效力一輩子。我很失望，球團並沒有讓我感受到這種誠意。」

「我覺得球團過去對球員不太一樣，我認為應該收到不同的待遇。為休士頓太空人效力我很開心，我只是希望事情能有些不一樣。」

太空人總管路勞（Jeff Luhnow）則說：「沒有球員在薪資仲裁之前1年，對薪水感到滿意的，現在業界的處境就是如此。明年他獲得薪資仲裁資格後，他就會獲得他應得的價碼。」布萊格曼被問到這是否影響到未來爭取長約，他說：「這是兩件事，我只是想要被公平對待。」