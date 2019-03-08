林書豪在場上對手多拿22分　納斯：一臉不知所措

▲林書豪。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

林書豪來到暴龍尚未熟悉總教練納斯（Nick Nurse）進攻體系。不僅7場比賽下來外線17投不中，根據《TSN》統計140分鐘的效率值-46，他在場上時暴龍被對手多拿22分。「我在場上擁有很大的自主權，我在進攻上需要趕快轉換個思維。」林書豪說。

林書豪9年換8隊，但這是首次季中來到新球隊，在進攻端還有許多要適應的地方。和其他教練不同的是，總教練納斯給予球員自己解讀球賽以及反應的空間，讓大家能夠隨機應變。上一個能讓林書豪如此發揮的教練，便是「林來瘋」時期的丹東尼(Mike D’Antoni)。

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「Jeremy下達一些指令吧，你球在手上但一臉不知所措。你不必這樣看著我，喊個戰術之類的，叫隊友擋人啊。他現在在我們進攻體系中還是顯得有些不自在。我要給予他更多幫助。」納斯說。

「我需要換個思維，納斯讓我們有空間自由發揮，而我需要跨出那一步。教練為了開了那扇門，走進去就是我的責任。打比賽的心態真的完全不同，上次有這樣的自由已經是好一段時間之前了，這是球員的夢想，很高興有這樣的機會，我必須好好掌握。」林書豪說。

林書豪強調擁有開火權和自由發揮，和他的打法非常契合，「我的性格就是這樣，大概就是這樣讓暴龍隊吸引了我，反之亦然，我們會把一切拼湊起來。我會繼續積極進攻，我的投籃教練的口號就是『下一顆會進』，我也相信能做到。」

而納斯也對林書豪展現信任和信心，「他非常強悍，他的能力毋庸置疑，只是需要點時間適應。」

▲納斯。（圖／CFP）