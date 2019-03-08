性侵案遭中職拒絕　捍力克將再次被墨西哥聯盟退貨

▲捍力克（Luke Heimlich）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

因為性侵案讓自己的大聯盟夢想破滅，捍力克（Luke Heimlich）不只被中職拒絕於門外，日前傳出簽約墨西哥聯盟，主席沙里納斯（Javier Salinas）8日也表態，基於聯盟的形象，捍力克很難於墨西哥聯盟註冊。

年僅23歲的捍力克，是2018年年度最佳投手得主，這個獎項過去的得獎者包含史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、鮑爾（Trevor Bauer）、葛雷（Jon Grey）都已經在大聯盟發光發熱，捍力克卻因為15歲時的性侵案件在大聯盟選秀會上落選。

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捍力克在去年8月與Lamigo桃猿達成共識，但中華職棒聯盟基於「職棒健康形象考量」，要求Lamigo終止合約。在這之後7日《ESPN》記者派森（Jeff Passan）報導，捍力克將簽約墨西哥聯盟3A球隊Tecolotes de los Dos Laredos，新聞一發佈後，聯盟主席沙里納斯8日出面表示，聯盟還尚未准許捍力克的註冊。

「他還沒被我們聯盟註冊。捍力克的個案較為特殊，我們還要另外審慎，他的情況很難在墨西哥聯盟中註冊。」沙里納斯接受《New York Times》電訪時說道，「球員必須沒有任何道德瑕疵，才能代表球隊、聯盟的良好形象，就像其他聯盟一樣，在球員註冊之前道德問題都必須接受審視。我們聯盟有很多男孩、女孩在看，所以必須建立一個良好的形象。」

Tecolotes老闆蒙瑟（Jose Antonio Mansur）表示，若聯盟不接受的話，將會終止與捍力克的簽約，「我不是法官，我只是個生意人，我願意給捍力克一個機會。如果他真的有罪，他就應該接受懲處。從我的角度看，我給了他就像一般人一樣都會犯錯，而我願意給他一個機會，人的一生中都會犯錯，然後再改過自新。」