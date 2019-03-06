運動雲

> >

中職／獅公布5人談薪結果　江辰晏獲兩年約月薪逾20萬

ETtoday運動雲

▲統一獅隊投手江辰晏。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊投手江辰晏。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

2018年對於江辰晏是豐收的一年，近幾年表現總是起伏太大，去年蛻變成長，展現穩定壓制能力，主投96.1局，拿下八勝四敗成績，防禦率3.46，也是獅隊主力先發之一，成績較2017年進步許多，球團肯定江辰晏努力與進步，無論球技和心態都更加成熟，予以加薪並簽訂兩年複數年約，2019年月薪22萬，2020年月薪25萬，兩年複數約總值576萬。

統一獅總經理蘇泰安表示：「球隊很看重江辰晏努力與進步給予肯定，期許他能自我挑戰，相信他的成績不僅如此，還可以更好，成為球隊重要先發投手。」

請繼續往下閱讀...

統一獅中繼角色穩定性也成為比賽後半段重要勝負關鍵之一，去年能拼出好成績晉級總冠軍戰，邱浩鈞穩定中繼表現，2018年球季繳出4勝3敗23次中繼點，拿下中職中繼王獎座，球團肯定浩鈞持續進步與穩定性，與其簽訂複數年約，2019年月薪24萬，2020年月薪27萬，兩年複數年約總值612萬。

王鏡銘去年繳出21次中繼成功，僅次隊友邱浩鈞，球隊肯定其優異表現，與其簽訂複數年約，2019年41萬，2020年43萬，兩年複數年約薪資總額為1008萬。此外，去年底因滑壘受傷無緣季後賽為球隊效力的鄧志偉，出賽64場，打擊率2成87，全壘打10支，球團肯定其進步，予以加薪5萬，2019年月薪17萬，加薪41%。另外，去年潘彥廷出賽75場，打擊率維持3成18，球團肯定其攻擊能力能夠適時予以球隊幫助，予以加薪5萬，2019年月薪12萬，加薪71％。

關鍵字： 江辰晏中職中華職棒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

熱門新聞

中職／LamiGirls再添新成員！電眼甜心女大生菲菲加入

林書豪在哈登身上賠犯規還被抄球　大鬍子後撤三分賞暴龍2連敗

又分心出現眼神防守　庫茲馬怒推詹皇去對位

葛雷自爆被洋基逼丟滑球　被改造成田中將大導致成績變爛

CBA／林志傑13分遭畢斯利踢頭　熊抱和好廣東拉尾盤奪勝

計程車上聽到Kobe「不認識他」　林書豪：菜鳥季對戰好幾次

讀者回應

﻿

最新新聞

1鍾承祐、林泓育開轟率猿9比1勝斗山

2大同三拍子李冠儒　將報中職選秀

3踢球女孩兒　大武陳瑋琪要學習分球

4極速超跑攜手彰師大跆拳道前進2020奧運

5蔣智賢火哥開轟無用　獅打爆悍將

熱門新聞

1電眼甜心女大生菲菲入LamiGirls

2豪哥低迷　哈登後撤三分賞暴龍2連敗

3庫茲馬怒推詹皇去防守

4葛雷自爆被洋基「逼迫」丟滑球　

5林志傑轟13分遭畢斯利踢頭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高志綱流淚告別球員生涯　不會舉辦引退儀式

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366