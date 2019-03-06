中職／獅公布5人談薪結果　江辰晏獲兩年約月薪逾20萬

▲統一獅隊投手江辰晏。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

2018年對於江辰晏是豐收的一年，近幾年表現總是起伏太大，去年蛻變成長，展現穩定壓制能力，主投96.1局，拿下八勝四敗成績，防禦率3.46，也是獅隊主力先發之一，成績較2017年進步許多，球團肯定江辰晏努力與進步，無論球技和心態都更加成熟，予以加薪並簽訂兩年複數年約，2019年月薪22萬，2020年月薪25萬，兩年複數約總值576萬。

統一獅總經理蘇泰安表示：「球隊很看重江辰晏努力與進步給予肯定，期許他能自我挑戰，相信他的成績不僅如此，還可以更好，成為球隊重要先發投手。」

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統一獅中繼角色穩定性也成為比賽後半段重要勝負關鍵之一，去年能拼出好成績晉級總冠軍戰，邱浩鈞穩定中繼表現，2018年球季繳出4勝3敗23次中繼點，拿下中職中繼王獎座，球團肯定浩鈞持續進步與穩定性，與其簽訂複數年約，2019年月薪24萬，2020年月薪27萬，兩年複數年約總值612萬。

王鏡銘去年繳出21次中繼成功，僅次隊友邱浩鈞，球隊肯定其優異表現，與其簽訂複數年約，2019年41萬，2020年43萬，兩年複數年約薪資總額為1008萬。此外，去年底因滑壘受傷無緣季後賽為球隊效力的鄧志偉，出賽64場，打擊率2成87，全壘打10支，球團肯定其進步，予以加薪5萬，2019年月薪17萬，加薪41%。另外，去年潘彥廷出賽75場，打擊率維持3成18，球團肯定其攻擊能力能夠適時予以球隊幫助，予以加薪5萬，2019年月薪12萬，加薪71％。