中職／捕手砲廖健富林泓育開轟　陳晨威致勝安擊退巫師





▲廖健富 。（圖／桃猿提供）

記者王真魚／嘉義報導

Lamigo桃猿5日在嘉義縣棒球場與韓職KT巫師二軍進行自辦熱身賽，雙方打得你來我往，廖健富、林泓育相繼開轟，但猿隊投手史博威、李茲先後被敲1發全壘打，兩隊一度8比8戰平，多虧陳晨威7局敲出超前比數安打，陳禹勳9局登板守住領先，助猿終場10比8勝出。

史博威在首局2出局後投出保送，隨後被敲1發2分砲，2局1出局後投出觸身球保送，隨即回穩連續解決2名打者，包括送出1張老K，3局上續投，面對6人次，被敲1支二壘長打，加上隊友發生失誤，單局再丟2分，此戰主投3局被敲2安，送出2次保送，失掉4分、3分責失，球速最快143公里。

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李茲今天對戰KT巫師，4局面對5人次，被敲2安，無失分，5局續投在一二壘有人時挨轟，合計2局被敲5安，送出1次保送、1次三振，失掉3分，球速最快153公里，均速落在150公里到152公里之間。

賴達官6局登板，投出1保送，沒有被敲安，無失分，游朝惟7局接替，二壘有人被敲1支犧牲打，讓KT巫師將比數扳平至7比7。

7局下，猿隊朱育賢敲出二壘打，再靠陳晨威安打，跑回超前分，猿隊8、9兩局先後派出牛棚主力吳丞哲、陳禹勳上場，其中陳禹勳熱身賽首度實戰，面對5名打者，被敲1安，送出1保送，但3名出局打者皆為三振。

桃猿全隊敲出13支安打，廖健富、林泓育在首局相繼開轟，3局打下一輪人次，廖健富、藍寅倫、朱育賢、林智平敲安，率隊單局攻下4分，4局林泓育在二三壘有人時再度敲安，攻下2分打點。郭嚴文3局因自打球退場，陳晨威接替上場打擊，並鎮守二壘，也在7局建功，擊出致勝安。