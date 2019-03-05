戴資穎球后穩坐117週史上第三　6日全英賽開打拼三連霸

▲戴資穎世界球后維持117週來到史上第三。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)公布最新一週世界排名，戴資穎穩坐球后來到第117週，超越大陸王儀涵成為史上第三，日前已經抵達伯明罕，戴資穎將在6日迎接全英賽，力拼完成三連霸，台將還有男單周天成、王子維，男雙3組廖敏竣／蘇敬恆、盧敬堯／楊博涵、李洋／王齊麟。

儘管自大馬大師賽8強淘汰後，戴資穎已經逾一個月沒有比賽，但仍領跑世界女單，目前已經進入117週，超越王儀涵的116週成為史上第三，僅次於李雪芮保持的124週，以及張寧的122週紀錄，接下來6日展開的超級1000賽全英公開賽，戴資穎有保12000分冠軍積分的壓力，將要力拼三連霸紀錄。

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根據女單籤表，頭號種子戴資穎位於上半區，首輪將遇上加拿大華裔李文珊，雙方交手6次，戴資穎握有5勝優勢，直到8強可能遭遇印度塞娜(Saina Nehwal)，4強則可能遭遇日本山口茜或大陸何冰嬌，籤表下半部則有印度頭號女單辛度(PV Sindhu)、南韓一姊成池鉉、大陸陳雨菲、泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)、日本奧原希望。

▲周天成挑戰圖婆4強。（圖／CFP）



除了戴資穎外，台將還有男單周天成、王子維參賽，剛剛在德國公開賽拿下亞軍的周天成為第三種子，他曾在2017年闖進全英賽4強，寫下台灣男單最佳成績，不過去年首輪爆冷吞敗，今年捲土重來，首輪就有場硬戰，對上大陸的黃宇翔，兩人交手過3次周天成握有2勝略居優勢。非種子的王子維籤表更硬，首輪就碰上比自己排名高的泰國旺查倫(Kantaphon Wangcharoen)，若勝出則恐遇上球王桃田賢斗。

男雙3組廖敏竣／蘇敬恆、盧敬堯／楊博涵、李洋／王齊麟，其中李洋／王齊麟今年暌違10年後再搭檔，就拿下超級300賽西班牙大師賽冠軍，全英賽有望再創佳績，不過籤表也不輕鬆，可能在16強就碰上第一種子印尼組合。

▲王齊麟和陳宏麟拆夥後，本賽季改搭李洋。（圖／CFP）