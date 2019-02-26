戴資穎世界球后進入116周　追平大陸王儀涵紀錄成史上第三

▲戴資穎。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯(BWF)公布最新一期世界排名，戴資穎仍穩坐世界球后的寶座進入116周，積分來到97467分，和第二位的日本奧原希望還有近12000分的差距，男單部分，日本球王桃田賢斗領跑，台灣一哥周天成仍穩居第三。

女單戴資穎持續領跑女單，目前進入第116周，已經正式追平大陸王儀涵累積116周、李雪芮保持的124周，以及張寧的122周紀錄，成為史上第三長的紀錄，戴資穎專心備戰3月6日開打的超級1000賽全英公開賽，力拼三連霸紀錄。

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女單前9名沒有變化，依序為日本奧原希望、西班牙馬琳（Carolina Marin）、大陸陳雨菲、日本山口茜、印度辛度（PV Sindhu）、大陸何冰嬌、泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)、印度塞娜（Saina Nehwal），第10名為上升一名次的南韓成池鉉。

男單部分，依舊由日本桃田賢斗領跑，大陸石宇奇第2、台灣一哥周天成第3，第4為大馬大師賽亞軍的諶龍，大馬大師賽冠軍的孫完虎第5，第6為丹麥安賽龍，印尼金廷上升至第7，8至10名為印度斯里坎特（Kidambi Srikanth）、印尼克里斯堤（Jonatan Christie）以及蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）。

台將排名沒有變化，成絕響的「雙麟配」陳宏麟／王齊麟仍維持位列第4、廖敏竣／蘇敬恆第11、「雙李配」李洋／李哲輝排在15、盧敬堯／楊博涵排在25。