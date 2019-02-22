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「穎迷」丹麥名將看好山口茜全英奪冠：戴資穎需破大賽魔咒

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▲▼2018全英公開賽,全英賽,山口茜,戴資穎。（圖／路透社）

▲戴資穎去年全英賽決賽擊敗山口茜奪冠，今年拚三連霸。（圖／路透社）

記者顏如玉／綜合報導

世界球后戴資穎今年僅參加大馬大師賽，隨後放棄衛冕印尼大師賽的機會，就為了備戰3月的全英公開賽，而近日前羽壇四大天王之一的前丹麥名將佛洛斯特(Morten Frost)受訪時表示，自己是戴資穎粉絲，但更看好山口茜能在全英賽中勝出，「戴資穎必須打破自己遇上大賽就難奪冠的魔咒。」

佛洛斯特過去與中國好手楊陽、趙劍華，印尼球手蘇基亞圖(Icuk Sugiarto)並稱世界羽壇「四大天王」，近日他離開大馬來到印度青年隊教練，接受當地媒體採訪時表示，目前女單形勢複雜，任何人都有奪冠的可能，「女單幾乎是不可預測得，因為任何事都可能發生。」

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▲▼戴資穎 。（圖／CFP）

▲戴資穎。（圖／CFP）

佛洛斯特坦言，自己是戴資穎的粉絲，當他看到小戴打出漂亮的球時總會熱淚盈眶，「但你無法否認，她似乎常常在重要時刻難有表現，她必須打破自己再遇上大賽救難奪冠的魔咒。」

「我比較看好山口茜，」佛洛斯特說，「她只要狀態好就能一路過關站講，你可能不認為他是贏球的常勝軍，特別是看了她過去4、5場比賽的表現，但就我來看，只要他做好準備，絕對是很可怕的對手，因為她最擅長的就是讓對手滿場跑。」

戴資穎與山口茜在2013年的日本公開賽首度碰頭，當時山口茜以直落二取勝，至今兩人交手過13次，目前戴資穎以7勝率略居優勢，這次全英賽兩人分別為第一、第四種子，同在籤表上半區，不過最快也得到4強才有可能相遇。

▲▼ 日本羽球公開賽,日本公開賽,山口茜。（圖／CFP）

▲山口茜。（圖／CFP）

關鍵字： 全英賽丹麥名將山口茜戴資穎
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