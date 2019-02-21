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杜拜女網賽／謝淑薇復仇捷克前球后！　驚險挺進4強

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▲▼ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

杜拜女網賽來到16強，謝淑薇面對捷克前球后、第四種子普利斯可娃(Karolina Pliskova)，首盤就以6比4率先拿下，第二局雖然以1比6讓出，但第三盤追回，最終以7比5驚險奪勝，挺進4強。

謝淑薇在本次賽事中，接連以直落二退世界第12的塞瓦絲多娃(Anastasija Sevastova)、世界第33的白俄羅斯選手薩諾維琪(Aliaksandra Sasnovich)，來到16強面對目前世界第七的科柏(Angelique Kerber)，雖然先讓出一盤，但隨即穩住陣腳連下2盤，最終以5比7、6比4、6比0逆轉奪勝、首度挺進本賽事8強外，這也是謝淑薇生涯第四次擊敗世界前10的選手。

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來到8強面對普利斯可娃，兩人曾在去年的邁阿密女網賽相遇，當時普利斯卡娃大戰三盤奪勝，如今再度交手，謝淑薇先以6比4拿下一盤，不過普莉絲可娃也不遑多讓，第二盤僅讓謝淑薇拿下一局就以6比1迅速扳回一城。

第三盤普利絲可娃趁勝追擊，一舉來到5比1，但謝淑薇沒有因此氣餒，先後保發、破發追到5比5後，再度上演逆轉戲碼，連下2局以7比5奪勝，挺進4強。

▲▼普利斯可娃(Karolina Pliskova)。（圖／達志影像／美聯社）

▲普利斯可娃。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 杜拜女網賽謝淑薇
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