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杜拜女網賽／大戰三盤逆轉　詹家姊妹女雙挺進8強

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▲詹詠然和詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然和詹皓晴。（圖／劉雪貞提供）

記者顏如玉／綜合報導

「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴在20日迎來杜拜女網賽女雙16強，面對非種子組合斯洛伐克庫茲莫娃(Viktoria Kuzmova)／澳洲湯加諾薇奇(Ajla Tomljanovic)，雖然第一局搶7讓出，但第二局馬上追平並趁勝追擊，花了1小時31分鐘最終以5比7、6比2、10比3勝出晉8強。

詹家姊妹首輪只花了55分鐘就以6比2、6比2擊敗荷蘭選手瓦卡諾(Eva Wacanno)和印度選手索巴爾(Prarthana Gulabrao Thombare)晉級16強，接著面對斯洛伐克與澳洲組合，首局雖然先下3分，但馬上被對手追平。

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雙方糾纏到搶七後，仍持續緊咬比分，斯洛伐克與澳洲組合更勝一籌以7比5先下一城。但詹家姊妹第二局迎頭趕上，沒給對手太多機會就以6比2扳平，搶十大戰趁勝追擊，最終以2比1奪勝。

下一戰將對上羅馬尼亞選手奧拉魯(Raluca Olaru)／克羅埃西亞克羅埃西亞吉拉(Darija Jurak)，若是闖進4強將有望對上籤表同區的謝淑薇，上演「詹謝大戰」。

杜拜女網賽屬於WTA頂級賽，女雙冠軍獎金高達14萬8千美元。而詹詠然生涯31座WTA雙打冠軍中，還沒有在杜拜奪冠過，詹皓晴則在去年搭檔中國好手楊釗煊在此站封后。

關鍵字： 杜拜女網賽詹家姊妹詹皓晴詹詠然
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