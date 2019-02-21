杜拜女網賽／謝淑薇連宰3世界前15　WTA：她讓一切都成可能

▲▼謝淑薇本屆杜拜女網賽表現亮眼。（圖／CFP）



記者顏如玉／綜合報導

杜拜女網賽女單，我國好手謝淑薇21日擊敗第四種子普利斯可娃(Karolina Pliskova)闖進4強，她在本次賽事中接連擊敗三位世界排名前15的好手，可說是「薇」震杜拜，連WTA都特別撰文寫到，「淑薇style讓任何事都可能發生。」

謝淑薇在本次賽事中，接連以直落二退世界第11的塞瓦絲多娃(Anastasija Sevastova)、世界第33的白俄羅斯選手薩諾維琪(Aliaksandra Sasnovich)，來到16強面對目前世界第7、前球后德國女將的科柏(Angelique Kerber)，過去兩次交手謝淑薇都吞敗，但這一次，謝淑薇上演逆轉秀還在第三盤「賞蛋」挺進8強。

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▲謝淑薇上演驚天逆轉晉級4強。

來到8強面對世界第5的普利斯可娃，謝淑薇先以6比4拿下一盤，不過普莉絲可娃也不遑多讓，第二盤僅讓謝淑薇拿下一局就以6比1迅速扳回一城，關鍵第三盤謝淑薇從1比5落後開始猛追，連下6局最終以7比5奪勝，挺進4強，這也是謝淑薇生涯第五度擊敗世界前10好手。

謝淑薇近年單打打得出色，去年還被《紐約時報》評為最詭異打法第一名。她先是在2017年法網首輪打敗當時世界第八的英國好手康塔(Johanna Konta )爆冷晉級，接著2018年澳網64強擊敗當時世界第三的穆格路莎(Garbine Muguruza)，溫網中又大戰三盤擊敗當時世界第一的球后哈勒普(Simona Halep)，兩年來3度擊敗世界前10的選手，這次來到杜拜女網賽，謝淑薇又力退科柏、普莉絲可娃，生涯五度擊敗世界前10的選手。