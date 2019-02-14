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全英公開賽籤表出爐　戴資穎首輪碰加拿大李文珊拼三連霸

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▲▼ 戴資穎全英公開賽奪冠。（圖／路透社）

▲ 戴資穎2018年全英公開賽奪冠。（圖／路透社）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽即將在3月6日至3月10日開打，BWF日前公布籤表，世界球后戴資穎首戰要對上加拿大李文珊，男單部分，台灣一哥周天成則是對上大陸黃宇翔，男雙則有李洋／王齊麟、盧敬堯／楊博涵、廖敏竣／蘇敬恆三組出賽。

根據籤表，女單部分，戴資穎首輪將遇上李文珊，雙方交手六次，戴資穎握有五勝優勢，戴資穎今年在馬來西亞大師賽八強遭淘汰，放棄印尼大師賽，雖然積分跌破10萬，不過仍穩坐球后，戴資穎在去年完成全英賽衛冕，今年則要力拼三連霸。

分在籤表上半部的戴資穎首輪勝出後，8強可能遭遇印度塞娜（Saina Nehwal），4強則可能遭遇日本山口茜或是大陸何冰嬌，籤表下半部則有印度頭號女單辛度（PV Sindhu）、南韓一姊成池鉉、大陸陳雨菲、泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)、日本奧原希望。

▼2018韓國羽球公開賽,男單冠軍周天成 。（圖／CFP）

▲▼2018韓國羽球公開賽,男單金牌周天成 。（圖／CFP）

男單部分，周天成分在籤表上半部，首戰對上黃宇翔，雙方交手過三次，周天成握有兩勝，如果順利勝出，16強可能遭遇印尼蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）；王子維則對上泰國小將旺查倫（Kantaphon Wangcharoen），也交手過三次，王子維兩勝，不過最近一次交手激戰三局落敗。

籤表上半部還有日本球王桃田賢斗、印度斯里坎特（Kidambi Srikanth）、印尼金廷（Anthony Ginting），下半部則有大陸林丹、諶龍和石宇奇、前球王安賽龍、小將安東森（Anders ANTONSEN）以及大馬劉國倫等好手。

男雙部分，李洋／王齊麟首戰泰國組合伊沙拉(Bodin Isara)／宗吉(Maneepong Jongjit)，順利勝出後16強將會碰上世界第一的印尼組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin SanjayaSukamuljo）。

盧敬堯／楊博涵則碰大馬組合謝定峰／蘇偉譯、廖敏竣／蘇敬恆則是對上南韓組合金基正／李龍大，三組對決過去都沒有交手過。

▼男雙組合廖敏竣、蘇敬恆。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中華台北羽球公開賽,男雙決賽,廖敏竣,蘇敬恒。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 全英公開賽全英賽戴資穎周天成
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