道奇新秀林暉盛體檢通過將赴美　菜鳥年求穩定、不受傷

▲道奇新秀林暉盛。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

剛加入道奇隊的旅美投手林暉盛體檢通過，等待簽證程序就能赴美展開菜鳥生涯，面對新環境，林暉盛表示，希望能穩定表現，不要受傷。

林暉盛在高苑時期球速超過150公里，備受看好，不過一度控球失準，他坦言，「當時是自己太急著表現。」高中畢業之後選擇就讀運動科學設施較齊全的國立體大，去年11月底的大專棒球運動聯賽，他先發出賽7局失1分，最快153公里，均速達145公里以上，在大二這年拼出旅美的機會。

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林暉盛透露，「當初選擇國體也是因為體大訓練是比較科學式的，有很多輔助器材，還有專業的教練在帶領我，關鍵在心態，沒有太著急，學長、教練重量訓練都做對棒球有效的訓練，支持我去美國的夢想。」林暉盛去體檢時曾參觀道奇訓練基地，他說，「以前打夏季聯盟，就很喜歡美國那邊的打球風氣，這次去參觀，看有些球員在那邊練習，感覺很不錯，聽說道奇環境是最好的，球場很漂亮，有公園也有湖，還看到明星球員的看板。」

林暉盛在台灣維持自主訓練，他近期簽證程序通過後就可以赴美，面對第一年球季，他說，「希望可以穩定就好，不要受傷，慢慢走過第一年，習慣美國的生活，小聯盟生活應該跟夏季聯盟不一樣，要慢慢去熟悉，不要急著求表現。」同樣畢業於高苑工商的旅美學長鄧愷威也鼓勵他，「不要急，慢慢來。」