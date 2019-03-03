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高中木聯／高苑攻守名單寫錯沒收　平鎮裁定勝進冠軍戰

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▲高中木聯，高苑遭沒收比賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，高苑遭沒收比賽。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽3日四強賽，高苑工商與平鎮高中進行4強戰，進行到6局上，因高苑工商換上投手背號19號邱駿威登板，平鎮經查先發攻守名單，提出攻守名單上爭議，名單上19號球員姓名為陳英睿，學生聯盟視為違規球員出賽，因此沒收比賽，平鎮高中以9比0獲勝，晉級冠軍戰。

平鎮派出李晨薰先發，高苑則由林逸達上陣，6局上平鎮攻下第4分，形成4比4平手時，高苑工商決定換投，林逸達退場，邱駿威上場，投第一球後，平鎮提出抗議，高苑工商在先發攻守名單中，將19號及20號的球員都寫成陳英睿，事實上登板的19號球員是邱駿威。

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▲高中木聯，高苑工商攻守名單有誤。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，高苑工商攻守名單有誤。（圖／記者楊舒帆攝）

學生聯盟經討論後，技術委員吳國華表示，邱駿威名字沒有寫在攻守名單中，視為非登錄球員上場，必須沒收比賽，這與筆誤不同，允許25人報名，但比賽只能登錄20人，若是背號錯誤，則依規定總教練離場，但高苑是讓非登錄球員上場，這與筆誤不同。

高苑總教練李來發表示，「教練有寫錯的責任，不過這麼重要的比賽，學生聯盟在賽前審核球員卡時，若有發現錯誤就先提出，讓比賽能順利進行，寫錯難免，有選手證為證，他是有報名的球員，我離場，讓球員比賽。」

平鎮總教練吳柏宏，「這場比賽關鍵，我的認知是林逸達或邱駿威投，賽前有看名單想說沒有邱駿威在上面，我心想說，把林逸達打下來，邱駿威就會上場了，球員也爭氣，沒有登錄球員上場，視同冒名頂替。」

高苑工商因沒收比賽僅能爭季軍，平鎮高中則闖進冠軍戰，此戰比賽超過5局，個人成績成立，雙方先發投手受隔場限制，下一戰不能登板。

▲高中木聯，高苑遭沒收比賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，高苑遭沒收比賽。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 高中木聯平鎮高中高苑工商
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