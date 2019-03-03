高中木聯／壽山凝聚力就像金足農　徐捷欣賞吉田輝星

▲高中木聯，壽山徐捷。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

壽山高二投手徐捷突破投球突然的低潮，3日在排名賽登板，先發完投8局，面對24打席僅被敲出1支安打，差點締造完全比賽，徐捷表示，破功不可惜，還是很感謝隊友幫忙，幫助球隊拿下勝利。

徐捷此戰到被敲出唯一支安打前，連續解決19打席，包含3次三振，直到7局才被許柏薪敲出平飛安打，但隨即製造滾地球雙殺，在隊友火力相挺之下，率隊8局結束就以7比0拿下勝利。

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壽山總教練郭東晏表示，「徐捷有霸氣，球場上能獨領風騷，但有時候會「秀」過頭就成為缺點，我總是提醒他水只能裝八分滿，今天攻守表現無可挑惕，只是他成為主角。」徐捷用79球投完8局，奪5K，無四死球保送，拿下完封勝，他坦言，「有6、7局有注意到沒被安打，但還是投給打者打，相信隊友守備，破功不會可惜，因為還是幫球隊拿下勝利。」

其實徐捷第三階段對三民投球狀況不佳，在第四階段開打前，由投手教練林明輝調整動作及心理素質後才改善，徐捷說，「那時控球不佳，投不到自己想要的位置，變化球也沒像今天這麼好，林教練調整動作，郭教練告訴我球場要沈穩。」

雖然此戰近乎完美的表現，徐捷仍「嚴格」地給自己70分，因為有些球路仍偏高，國中以前曾因手肘碎骨開刀較少有表現機會，原本到壽山高中要以野手為主發展，沒想到卻在投手丘上展現優勢，他擁有直球、曲球、滑球、伸卡球等多樣化球路。

徐捷欣賞日本投手吉田輝星，他說，「因為他每場球幾乎都他丟，幫助球隊很多。」壽山一路不被看好，卻打到能爭第五名好成績，宛如吉田輝星的球隊金足農寫下的故事，徐捷認為，「我們凝聚力很好，跟他們一樣。」

▲高中木聯，壽山高中。（圖／記者楊舒帆攝）