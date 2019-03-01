大專足聯／高中同學連線進球　找攝影機耍酷搶鏡頭

▲銘傳大學邱柏叡。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／桃園報導

銘傳大學陣中有多位足球名校惠文高中畢業的球員。28日在大專足球聯賽在8強敗部賽中，邱柏叡就接獲黃聖傑助攻進球，同樣是高中隊友的凃紹傑也加入慶祝行列，一起到攝影機前擺pose慶祝場面非常逗趣。

對上吳鳳科大黃聖傑在右路傳中，邱柏叡抓緊機會跟進到禁區輕鬆將球碰進，立刻找到邊線電視轉播的鏡頭擺pose耍酷。到了下半場84分鐘，他梅開二度再進1球。而2天前對上台灣體大的8強戰，凃紹傑向前傳球後他也即時跟進，為銘傳踢進第1球。邱柏叡、黃聖傑和凃紹傑都是台中惠文高中畢業的球員，到了大學持續發揮超強化學效應。

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「我們有練習組織進攻配合，一對到眼神就知道了。我找場上轉換的時機，跑敵人的背後。」邱柏叡說。而在比賽前，黃聖傑就對其他人說：「有配合進球的話我們就找鏡頭蹲下。」結果「惠文幫」真的完成進球配合，「我們講好玩的，真的很剛好。」

而對上台體大進球後，邱柏叡也跑到鏡頭前指著校徽，情緒相當振奮，「那一顆進球很重要，指著校徽讓大家知道銘傳可以的！只是最後真的很可惜，很多機會沒有把握。」

今年是銘傳大學近16年來第一次沒有闖進4強，最多只能在2日將與淡江大學爭奪第五名。「我們一定要拿下第五，還有大專五人制，全部比賽都要一起完成。」今年也將會是大二的邱柏叡第一次挑戰台灣企業甲級聯賽，可惜他最想挑戰的後衛王睿已轉戰港超聯賽元朗。「希望能跟上、學習其他隊的技術打法，最想對上航源跟台中FUTURO。」