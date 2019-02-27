國際田總最新積分排名　標槍鄭兆村第9、我國唯一前10

▲鄭兆村在最新公布的世界積分排名列第9。（圖／記者李毓康攝）



記者張曜麟／綜合報導

國際田總(IAAF)經歷長時間準備，在27日第一次推出了新的世界積分排名系統，儘管這項積分系統不用今年世錦賽參賽標準，但很有可能會成為2020東京奧運的參賽依據，而台灣的「標槍男神」鄭兆村，在眾多選手中排名世界第9，是唯3位擠進前10的亞洲選手之一，更是我國田徑選手唯一進單項排行前10名選手。

最新的世界積分排名系統是根據不同比賽的級別，有不同的積分計算方法，並把所有積分加總並看平均值。過去在世大運上以91公尺36創下亞洲紀錄的鄭兆村，在這次公布的排名中以1237分排名世界第9，這項統計有5個項目，分別為亞運、大阪黃金大獎賽、亞錦賽、奧斯特拉瓦國際田總洲際盃、卡爾斯塔德錦標賽。

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在所有田徑項目中，鄭兆村是我國唯一擠進世界前10的選手，在標槍項目中，也是唯3的亞洲選手，另外兩名分別是以1335分排名第4的印度選手喬普拉(NEERAJ CHOPRA)以及1235分排名第10的卡達選手馬吉爾(AHMED BADER MAGOUR)，而目前排名世界第一的，就是在世大運上鄭兆存最大勁敵德國的霍夫曼(Andreas Hofmann)，積分為1413分。

台灣「標槍雙俠」另一位黃士峰，在這次排名中儘管不及鄭兆村，但仍成功擠進世界前30名，他以1143分位列世界第28名。

▲黃士峰以1143分排世界第28名。（圖／記者黃克翔攝）