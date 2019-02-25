HBL／高錦瑋31分生涯新高　隊友林彥廷給抱抱

▲高錦瑋。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）



記者洪偵源／台北報導

能仁家商24日透過延長賽98比92擊敗南山高中，收下開季14連勝，高錦瑋攻下生涯新高的31分，隊友林彥廷比他還高興，比賽一結束馬上上前擁抱慶祝。

高錦瑋與林彥廷是自強國中隊友，兩人替自強在104學年度奪下JHBL冠軍，並一同加入能仁，當時林彥廷成名較早，不但有勁爆的體能，還有刁鑽的得分能力。

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「他（林彥廷）説從國中到現在，從沒看過我拿這麼多分，很替我開心！」高錦瑋笑說，自己過去得分在高，有都10幾分而已，沒想到能拿這麼多分。

並非高錦瑋的得分能力晚開竅，而是他屬於能穩定軍心的後場指揮官，能仁不缺球風快狠準的球員，但需要這般穩定的球員，同時他也有關鍵時刻自己出手搞定戰局的能力。

能仁教頭林正明也發現，高錦瑋的企圖心越來越明顯，尤其在學長谷毛唯嘉畢業後，完全展露出來，「企圖心真的強太多！最近很奇怪，我都要擔心了！」

在與南山的延長賽，連續得分的王翊帆自然關鍵，不過穩住局面的，是兩度站上罰球線都把握住的高錦瑋，他開玩笑說：「不知道為什麼，剩10幾秒緊急狀況的時候，球就往我這邊傳。」

但隨即高錦瑋補充說，是隊友相信他，願意做苦工幫他擋人，給他機會拿這麼多分，也希望球隊連勝的氣勢一路延續到最後。