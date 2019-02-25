運動雲

> >

HBL／高錦瑋31分生涯新高　隊友林彥廷給抱抱

ETtoday運動雲

▲▼ 能仁家商高錦瑋（5）、王翊帆 。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

▲高錦瑋。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

記者洪偵源／台北報導

能仁家商24日透過延長賽98比92擊敗南山高中，收下開季14連勝，高錦瑋攻下生涯新高的31分，隊友林彥廷比他還高興，比賽一結束馬上上前擁抱慶祝。

高錦瑋與林彥廷是自強國中隊友，兩人替自強在104學年度奪下JHBL冠軍，並一同加入能仁，當時林彥廷成名較早，不但有勁爆的體能，還有刁鑽的得分能力。

請繼續往下閱讀...

「他（林彥廷）説從國中到現在，從沒看過我拿這麼多分，很替我開心！」高錦瑋笑說，自己過去得分在高，有都10幾分而已，沒想到能拿這麼多分。

並非高錦瑋的得分能力晚開竅，而是他屬於能穩定軍心的後場指揮官，能仁不缺球風快狠準的球員，但需要這般穩定的球員，同時他也有關鍵時刻自己出手搞定戰局的能力。

能仁教頭林正明也發現，高錦瑋的企圖心越來越明顯，尤其在學長谷毛唯嘉畢業後，完全展露出來，「企圖心真的強太多！最近很奇怪，我都要擔心了！」

在與南山的延長賽，連續得分的王翊帆自然關鍵，不過穩住局面的，是兩度站上罰球線都把握住的高錦瑋，他開玩笑說：「不知道為什麼，剩10幾秒緊急狀況的時候，球就往我這邊傳。」

但隨即高錦瑋補充說，是隊友相信他，願意做苦工幫他擋人，給他機會拿這麼多分，也希望球隊連勝的氣勢一路延續到最後。

關鍵字： HBL能仁家商高錦瑋
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

熱門新聞

HBL／南山晉級4強之路佔優勢　衛冕軍松山拉警報

ABL／夢想家確定隊史首次季後賽！　從去年1勝到奪第13勝

中職／味全龍重回職棒　訓練基地將設彰化

HBL／能仁OT擒南山　牽動松山、高苑晉級命運

中職／許基宏開轟　中信兄弟熱身賽首戰擊敗韓職樂天

味全龍重返職棒　魏應充：歡迎小朋友加入味全龍

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融敲安賺打點、陽岱鋼內野安打

2團隊意識分歧　南山女籃4強隱憂

3替東山開胡　朱育君賽後激動拭淚

4高錦瑋飆生涯新高　隊友給抱抱

5苗商、北一女25日爭最後一席4強

熱門新聞

1衛冕軍松山4強之路拉警報

2ABL／夢想家確定隊史首次季後賽

3味全龍重回職棒　訓練基地將設彰化

4能仁連勝牽動松山、高苑晉級機會

5許基宏開轟　兄弟熱身賽首戰勝韓職樂天

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

面對陌生日職手感火燙 王柏融：還要調整

佩服王柏融態度 火腿球探：他會有高打擊率

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366