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HBL／永仁、普門叩關4強　滬江、東泰確定淘汰

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▲▼ HBL永仁高中 。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

▲永仁、南山率先晉級4強。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL女甲級8強賽結束23日賽程，永仁高中與南山高中持續連勝，雙雙以5連勝取得4強門票，而滬江高中與東泰高中，則因為吞下5連敗，確定無緣晉級。

至22日休兵日止，永仁、南山與衛冕軍普門高中，都是4勝0敗，呈現三強鼎立局面，幾乎只剩1張4強門票給其他球隊搶，變成北一女、淡商、苗商以及滬江爭搶的局面。

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永仁23日72比68擊敗普門，南山以76比65力克淡商，均以5勝0敗晉級4強，同時在戰績榜上處於領先，普門3勝1敗緊追在後。

普門雖落敗，晉級機會仍舊濃厚，最後兩戰是南山、淡商，就算這兩戰皆敗，對淡商比分差若壓低在個位數最保險，不受北一女、淡商與苗商戰績互咬時，因勝敗關係出現淘汰的可能性。

苗商23日以92比88擊敗東泰，與淡商同為2勝3敗，但苗商有1勝來自淡商，加上北一女又以68比64擊敗滬江，也拿到2勝3敗，淡商也輸過北一女，淡商的晉級路挑戰最大。

淡商接著要面永仁與普門，都是不容易擊敗的對手，目前已沒有再輸的本錢，而對苗商、北一女來說，可能25日雙方交手，贏家就決定誰能晉級。

滬江對北一女已無輸球空間，如今落敗也確定無緣小巨蛋，和東泰都是0勝5敗，最後兩場賽事已無關晉級。

關鍵字： HBL淡水商工普門高中永仁高中南山高中
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