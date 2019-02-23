HBL／怕輸一定會輸　廖怡婷撐起苗商鐵三角缺口

▲廖怡婷。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

苗栗高商原本一博4強的機會不小，但在「鐵三角」之一的李佩玲受傷後，增添不少變數，不過廖怡婷撐起這塊缺口，幫助苗商在23日擊敗東泰，她也擔心過戰友不在，球隊出現狀況，但她認為「怕輸就一定會輸」，卯足全力替球隊搶下關鍵第2勝。

廖怡婷、李佩玲與陳映慈合稱苗商鐵三角，球隊也以三人為作戰核心，不過李佩玲撞傷膝蓋後，戰力也受到影響，苗商原本盤算抓下東泰，然後最後一天賽程打北一女，獲勝的話，就有機會晉級，

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李佩玲缺陣23日對東泰的比賽，苗商整場被緊咬，還數度被超前，東泰4連敗已無退路，進攻相當兇猛，不過廖怡婷數度挺身而出，沒讓東泰有拉開差距的機會，全場30分、7籃板、9助攻。

廖怡婷説，怕輸的話一定會輸，雖然擔心李佩玲不在球隊受影響，但她與陳映慈商量好，各自在得分與籃板上努力，「能拚的比賽就一定要拚！」加上她不在場上時，替補也能銜接戰力，搭擋陳映慈則拿下18分，抓下22籃板。

廖怡婷透露，其實前幾場輸球，球隊氣氛不太好，凝聚力上不來，由於之前有球隊祭出犧牲打，派人專門防守她，她也確實擔心再遇上，還不會處理這種情況，「不過現在跟隊友溝通良好，我們會互相幫忙。」