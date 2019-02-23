HBL／22籃板生涯新高　陳映慈擦亮鐵三角招牌

▲陳映慈。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

在「鐵三角」傷了一員後，陳映慈與戰友廖怡婷撐起苗栗高商勝負，對東泰高中一戰攻下18分、22籃板，搭配廖怡婷30分、7籃板，替球隊92比88拿到關鍵第2勝。

女子組8強在普門高中、永仁高中以及南山高中三強鼎立下，等於只剩1張4強門票可以爭，要由苗商、北一女中、滬江高中以及淡水商工來爭搶。

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苗商有1勝來自淡商，佔了對戰優勢，原本預料休兵日結束後，最後3場比賽有抓到2勝，還有拚4強的本錢，關鍵是最後一戰對北一女。

豈料卻傷了「鐵三角」之一的李佩玲，碰上背水一戰的東泰，整場被緊咬，還數次落後，不過第四節成功止住對方反撲，順利拿到第2勝，取得2勝3敗成績，只要再抓1勝就有機會。

陳映慈表示，賽前開會討論出，她要在籃板方面多放點心力，比賽結束當下，也不知道自己籃板數這麼多，「我以為只抓10幾個而已。」22籃板也是生涯新高。

「想到佩玲受傷，也想連同她的份一起努力！」陳映慈説，只要有機會就要拚，想要帶李佩玲進小巨蛋，「能進當然一定要進！」

苗商老教頭吳喜松總強調生平無大志，但求進8強，但陳映慈笑說，吳喜松每年都這樣說，但會還是會鼓勵她們，盡量替自己爭取機會。